數十萬#我是同性戀#洗版 微博讓步

2018-04-17 23:06 世界日報 中國新聞組／北京17日電



新浪微博13日發出公告，表明將集中清理同性戀題材的內容，在社交網站上引發爭議，一夜之間，新浪微博出現數以十萬計的「#我是同性戀#」標籤，反彈意味強烈。對此，新浪微博昨天讓步，表示這次遊戲動漫清理「不再針對同性戀內容，而主要是清理涉及黃色、暴力、血腥題材內容」。人民日報官方微信公眾號「人民日報評論」也在15日登出評論文章，重申官方已將同性戀從精神疾病分類中刪除，以及不歧視同性戀、保障其權益的原則。

新浪微博昨日的公告引發熱議，有人留言要求「以後不要搞這種歧視性條款了」，還有人要求新浪微博將刪除的相關標籤討論恢復。

BBC報導，已出櫃的著名電影人程青松表示，「這不是審查問題，而涉及到基本人權。」

「過去幾年，關於同性戀的整體輿論環境其實在改善……輿論環境一度比較寬鬆。」程青松說，「要觀察一下，如果這不是新浪自身的舉動，而是更大範圍的，就非常值得擔憂。」

據報導，在公告刊出後宣布暫停更新的「同志之聲」，網名「阿聲」的負責人花子樂透露，在微博的公告刊出前，團隊就收到新浪方面一些相熟員工的提示電話，勸他們暫時不要更新，同志之聲團隊在公告刊出後作出停更決定。

花子樂說，相信「同志之聲」在不久將來可以再度運作；但他觀察到，同志之聲的停更公告後迴響很廣，同志群體對於新浪將同性戀與涉黃、暴力並列感到不滿，因此才會出現「#我是同性戀#」標籤流行。

「大家很憤怒，很多人選擇不再依靠同志之聲去發聲，而是自己發聲。」花子樂說。