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西藏工布江達縣旅遊季來囉

2018-04-17 03:08聯合報 新華社

西藏林芝市工布江達縣旅遊季啟動儀式15日在當地巴河鎮拉如村舉行。工布江達縣位於林芝市西北部，川藏公路貫穿全縣。近年來，工布江達縣將生態旅遊作為主導產業，打造特色旅遊文化。圖為一名男子展示農牧特色產品手工木碗。

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西藏生態旅遊

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