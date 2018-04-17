無人機做農業活 大數據噴藥

2018-04-17 03:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



像小麥聯合收割機一樣全國跨區域作業，不用人工操控自動生成飛行路線，而且還有大數據可追溯，這是近日冀南農村看到的無人機對小麥進行飛防的新鮮事。

「無人機一天能噴藥四、五百畝地，頂幾十個人幹活，噴一遍就能防治多種病蟲害，省時省力真好啊」！在臨漳縣西五岔口村，農民武希平和全村老少站在地頭，遠遠看著麥田上20多架無人機進行「一噴多防」作業，連聲讚嘆。

河北、內蒙古、新疆等地新型農業服務組織聯手開展無人機飛防跨區作業，4月10日在河北臨漳縣啟動後，當前正在冀南麥田裡如火如荼開展飛防工作。河北三豐航空農業植保團隊王林東介紹，他們將從河北到內蒙古再到新疆，對小麥、甜菜、番茄、棉花等不同作物按照農戶需求分別施藥，進行病蟲害防治。

技術人員稱，「很多地方無人機飛防靠人工操控，我們人工只管更換無人機電池和添加農藥，基本實現了智能化作業」。智能化的無人機能根據地塊面積，自動生成飛行路線，一鍵起飛，斷點續航。

不僅如此，通過航空植保大數據管理平臺，農業植保作業還實現了可追溯，「什麼時間、什麼地塊、用的什麼藥」等信息無論何時都可以一目了然進行查詢。

「一台植保無人機每次起飛能載10公斤農藥，噴灑10畝左右土地用時10分鐘，效率是人工的五、六十倍」。臨漳縣農牧局植保站站長、高級農藝師金光獻表示，專業的飛防隊伍不僅有「飛手」，還有農藝師、藥劑師等協作，無人機噴灑的專用農藥被高度霧化成毫米級顆粒，可有效控制噴灑過度問題。

如今，在河北等省份，由於青壯年外出打工和對科技種田的崇尚等原因，專業的種地公司越來越受農民青睞。從種到管到收，這些公司可以提供類似「一噴三防」等全流程的服務。農業專業化、智慧化正在成為趨勢。