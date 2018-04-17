虹橋航展 亞洲公務機會師

2018-04-17 03:08 聯合報 中新社



4月17日起，為期3天的第七屆亞洲公務航空會議及展覽會（ABACE 2018）將在上海虹橋國際機場公務機基地舉行。本屆航展吸引逾170家參展商參展，將展出飛機35架，涵蓋公務機的全譜系。