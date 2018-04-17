太原西山礦山公園 簽約建設

2018-04-17 03:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



太原西山國家礦山公園項目日前獲重大進展，項目實施單位太原市萬柏林區政府和西山煤電集團與兩家建設企業正式簽約，標誌著太原西山國家礦山公園進入建設時間。

新華社報導，太原西山地區煤炭資源豐富，是中國大陸較早進行煤炭開發利用的地區之一。早在解放前，西山地區九峪十八溝已是「峪峪走馬車，溝溝有煤窯」。新中國成立後，這裡成為全國重要的煤炭生產基地。

數十年的開採使西山地區生態環境遭到嚴重破壞，礦產資源也面臨枯竭，亟待生態修復和轉型發展。2010年，太原西山國家礦山公園項目正式獲批，前期規劃、拆遷等工作陸續展開。

太原市萬柏林區副區長陳俊峰介紹說，太原西山國家礦山公園位於西山煤電集團白家莊礦及周邊，涉及3個企業和4個村，面積廣達7.16平方公里，是中國唯一地處省會城市的國家級礦山公園，區域內有老礦井4座，有西北煤礦第一廠辦公舊址、侵華日軍碉堡，以 及火藥庫等多處遺跡，極富價值。

陳俊峰說，目前公園涉及的白家莊村已整村拆除，有著84年歷史的白家莊礦已經關停。我們此次引進中國核工業華興建設有限公司、無錫市市政建設工程有限公司兩家企業，以更大的力度推進國家礦山公園建設。

據悉，太原西山國家礦山公園項目將按照「生態修復為主、兼顧經濟效益」原則，利用原有地形地貌，打造具有鮮明特色的集生態觀光、地質體驗、體育休閒、文化娛樂為一體的近郊生態修復樣板區。

此外，作為典型的煤炭資源型老工業區，當地還將結合國家礦山公園建設，引入煤炭行業高端產業鏈項目，促進產城研融合，把白家莊片區打造成生產、生活、生態和諧共生的樣本，為煤炭大省山西轉型發展提供借鑑。