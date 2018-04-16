培養忠誠網安人才 陸學者：教育得納習思想

2018-04-16 12:38 中央社 台北16日電



中國網路安全學者劉建偉近日接受陸媒採訪時表示，中國大陸電腦無論軟硬體都仰賴境外產品，因此在網路空間對抗處於劣勢。為了培養忠誠的網安人才，相關教育必須結合「習思想」。

澎湃新聞今天引述北京航空航天大學網絡安全學院院長劉建偉13日接受專訪時表示，美國一架偵察機2001年5月在南海與中國軍機發生碰撞，隨後中美爆發駭客大戰，促使中國政府更重視網路安全。

他表示，中東一些阿拉伯國家發生的「茉莉花革命」、「阿拉伯之春」等均由社群網絡輿情引發，從而導致這些國家的政權垮台。由此可見，中國傳統的網路邊界防護產品－防火牆、虛擬私人網路（VPN）等已力不從心，需要開發出更新的技術和產品來應對這項挑戰。

劉建偉分析，中國在基礎的軟硬體產品開發上，還與國外先進國家存在不小的差距。

他說，如中國境內電腦使用的作業系統大多是微軟的Windows；智慧手機製造商採用操作系統多是Google的安卓（Android）；電腦使用的中央處理器（CPU）、記憶體及主要晶片也都是國外產品。因此，中國在網路空間對抗方面處於劣勢。

對於記者追問，如何確保培養出來的網安人才能效力國家而不成為政府的對手。劉建偉則表示，要對學生進行思想品德、法律法規教育，不能光講技術不講政治，「要把（中共總書記）習近平新時代中國特色社會主義思想融入到教學之中」。