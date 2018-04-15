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滬深房價跌 買氣仍熱

2018-04-15 22:59聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

在大陸官方持續打房下，大陸房市兩大觀察指標：上海深圳的房價都均出現明顯下滑。其中，深圳新建住宅成交均價已連續18個月下降，上海整體房價更跌至2016年下半年水準，但大陸民眾的購屋的熱情並未退燒。

經濟觀察報報導，根據深圳市規劃和國土資源委員會的數據顯示，自2016年10月「深八條」發布起，新建住宅房價已連續一年半下降。今年3月，深圳新建住宅成交均價為每平方公尺人民幣5萬4,185元（相當於每坪新台幣81萬元），較2月下降0.01%，較去年同期下降1%，顯示房價有所下滑。

然而，深圳的新建住宅成交量的年增率和較前一個月相比的漲幅，卻都超過150%。顯示大陸民眾的買房熱情仍不減，預料進入4月之後也不會衰退。

上海新聞晨報則報導，上海今年1至3月上海成交7,223戶，其中，包含有21個新建案入市，共計成交6,425戶，較去年同期分別下降11.5%、16.4%。1月供求兩旺，2月則因傳統春節影響，量價受到影響，進入３、４月「小陽春」，預料量價將會回升到正常水平。

但從價格層面來看，上海今年1至3月房價下降9.3%，平均價格為每平方公尺人民幣4.3萬元（相當於每坪新台幣64.5萬元），下滑至2016年下半年的水準。

中國綜合開發研究院旅遊與地產研究中心主任宋丁認為，深圳新屋價格明顯低於二手房價，成了資本「撿漏」的突顯空間。深圳鏈家研究院院長肖小平則調侃：「現在買房的主流是懷揣投資夢想的剛需。」

深圳中原研究中心認為，3月深圳新屋市場整體成交已恢復正常。3月底，深圳推出「三價合一」政策，統一成交價、評估價及網簽價，並且按照這一價格來計稅以及申請貸款，以此打擊「陰陽合同」，引發了市場的關注，不少二手屋主隨即提高了掛牌價。

分析認為，上海前一波的漲幅提前透支了產業需求，在限價政策影響下，市場進行價格的輕微下調，房地產市場的熱度降低，銷售去化放緩。但預計未來在上海住宅土地供應日趨緊縮的政策下，上海的房價基礎將依然穩健。

深圳上海人民幣

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