吉林琿春 海產名聞日韓俄

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中新社報導，吉林琿春近海不臨海，域內亦無港口，卻成為了遠近聞名的「海產城」。原因在於當地巧借緊鄰俄羅斯等海產品大國等優勢，走出一條進口、加工、再出口新路。

「行情好的時候，50多噸帝王蟹當天就能全部售出。」琿春禾合海鮮大市場總經理王金東如是評價帝王蟹的受歡迎程度。王金東是最早從俄羅斯進口海產品的商人之一。2014年，他率先將俄羅斯帝王蟹用船運到威海，再轉運到大連，最終進入中國大陸市場，在此之前俄羅斯海產品大都經韓國釜山等地轉運。

伴隨國內外市場的強勁需求，一條名為「勘察加—扎魯比諾—琿春」的航線應運而生。該航線穩定、省時、低價等特點，使之成為運輸帝王蟹等俄羅斯海產品的最主要航線。

王金東的公司2017年通過「勘察加—扎魯比諾—琿春」航線進口鮮活帝王蟹2600多噸，最多時一天就能運50多噸。目前王金東在泰國及香港、台灣等地也相繼開闢市場。

在吉林省的對外開放格局中，琿春被視為「開放前沿」，尤其「借港出海」戰略讓琿春得以連通東北亞區域的俄羅斯、韓國、日本。「勘察加—扎魯比諾—琿春」航線的成功，也是受益於此。

目前，入駐琿春國際合作示範區水產工業園區的各類企業已近200家，其產品暢銷東北亞、東南亞，以及美國、西班牙、義大利、阿聯酋、烏克蘭等國家。

「目前，琿春市的水產行業已從『招商引資』發展成為『招商選資』。」琿春邊境經濟合作區經合局局長張文龍說，下一步琿春將進一步提高產品附加值，增加加工種類，延伸產業鏈。

目前，琿春已經成為東北亞地區重要的海產品加工集散基地，2017年，進口俄羅斯帝王蟹等海產品45萬噸，產值逾90億元人民幣，距官方提出「百億級產業」僅一步之遙。