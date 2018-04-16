活字印刷體驗館 手作暴紅

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



新華社報導，在中國大陸，越來越多的活字印刷體驗館出現在瀋陽、成都、武漢、青島等各大城市中。一家名為「時光印記」的活字印刷體驗館，在中國大陸已經擁有近40家分店。

「春眠不覺曉，處處聞啼鳥……」在中國大陸東北城市瀋陽渾河南岸的一家活字印刷體驗館裡，8歲的羅夢將所需的鉛字一個個揀出來，按順序排好，刷上油墨，覆上宣紙。經過1個多小時的操作，羅夢將這首「春曉」印到了宣紙上。

「我是專門帶孩子來體驗的。」羅夢的母親田芬芬說，讓孩子了解一些傳統文化非常有必要，體驗活字印刷既可以讓孩子知道古代書是怎麼印刷的，又能鍛鍊孩子的動手能力。

印刷術是中國古代四大發明之一，曾對世界文明進程和人類文化發展產生過重大影響。活字印刷產生於北宋時期，是印刷史上一次偉大的技術革命。隨著現代印刷技術的發展，活字印刷術逐漸淡出人們的視野。如今，活字印刷的逆流而行，受到許多中國人的關注，人們在懷舊的同時，也驚嘆古人的才華與智慧。

成都市高攀路白藥廠曾是晚清洋務運動時期開辦的製造火藥的工廠，現在已經成為文化創意團隊的聚集地，畫廊、運動場、花藝培訓班等在此陸續開張。一家活字印刷體驗館就坐落於此，老式的印刷機、碼放整齊的鉛字、散發著油墨香味的印刷油墨一應俱全。

周厚文是一名商人，上個月帶著家人來這裡印了一份家訓，全家人一起動手，整個過程花了３個多小時。「比打印難多了，但感受會強烈，也更有儀式感。」

內蒙古財經大學人文學院副院長王金山表示，將這門古老技藝當成一種紀念傳承下去，讓更多的人了解這項偉大的發明，這是對歷史的一種尊重。