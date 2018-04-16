5月22日萬人祭祖 兩岸為炎帝守陵

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



從山西省高平市政府透露，2018年5月22日（農曆四月初八），高平將舉行海峽兩岸民間萬人拜祖典禮，並在5月啟動海峽兩岸青少年結伴家庭生活體驗和台灣同胞「炎帝陵」守陵等活動。

新華社報導，炎帝神農氏與黃帝軒轅氏被稱為中華「文明初祖」。炎帝涉群山、嘗百草、植五穀、創耒耜，開創農耕文明先河的事跡一直在民間廣為流傳。

在炎帝故里山西高平，境內留有許多有關炎帝神農的遺址遺跡、碑記石刻和民俗傳說，其中與炎帝有關的文物遺跡共41處，碑刻120餘塊，因炎帝活動而得名的村、地名約有20處。

報導稱，農曆四月初八相傳是炎帝的誕生之日。即將於當日舉辦的海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮，預計將有2000餘名台胞、全球20個國家約300名華僑華人代表及各界人士代表共計萬人參加。今年的拜祖儀式共包含盛世鐘鼓、恭啟聖門、敬獻花籃、凈手上香、恭讀拜文、行施拜禮、敬十獻禮、敬獻佾舞、祈福中華九項活動。

與往年相比，今年海峽兩岸民間炎帝文化交流活動新增了青少年交流活動和台灣信眾「炎帝陵」守陵活動。海峽兩岸青少年將結成對子，住在一起生活。從5月起，高平將啟動台灣同胞「炎帝陵」守陵儀式，每個月安排台灣信眾10名守陵人和高平10名守陵人，一月一梯次，一年十二梯次。

高平「炎帝陵」於2016年完成修復保護工程，如今已成為海峽兩岸交流基地、中國華僑國際文化交流基地。