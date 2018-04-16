兩岸昆山馬拉松 我選手奪2、3名

2018-04-16 02:31 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／昆山報導



首次舉辦的2018海峽兩岸馬拉松賽15日在昆山開跑，兩岸逾6,000名選手參賽。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 首次舉辦的2018海峽兩岸馬拉松賽15日在昆山開跑，兩岸逾6,000名選手比速度、也比人氣，其中，台灣參賽的跑者近200人，但台灣啦啦隊沿途加油助陣，聲勢最浩大。

首屆昆馬由來自蘇州的蘭基勇抱走冠軍，台北選手李智群、陳秉豐是第一次到大陸跑城市馬拉松，則拿下銀、銅牌，誓言「明年會再來」。

昆山馬拉松一早八點由大陸國台辦交流局局長黃文濤、大陸國家體育總局馬拉松辦主任水濤、和昆山市委書記兼市長杜小剛等人共同鳴槍，包括42公里全程馬拉松、半程馬拉松和5公里的迷你馬拉松同步開跑。

首屆昆馬由來自蘇州的蘭基勇（中）抱走冠軍，台北選手李智群（左）、陳秉豐（右）則拿下銀、銅牌。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

昆山馬拉松是大陸第一個以兩岸馬拉松命名的賽事，是中國田徑協會官方認證的A級比賽，也是昆山第一次舉辦城市馬拉松。

據統計，周日這一天大陸各地就有43場馬拉松登場，不過，昆馬是唯一凸顯兩岸特色，特別是強調「台灣元素」，包括賽前熱場有電音三太子加油、沿途送水的義工都特地身著原住民服飾，賽道補給則有鳳梨酥、太陽餅和台灣小吃為選手補充體力。

但最吸睛的是沿途由台資企業各家總動員、和台商太太們組成的台灣加油團，為參賽選手搖旗吶喊，熱情助陣。

而昆馬更強調城市馬拉松，沿途行經的賽道包括環保治理的夏駕河景觀帶、台商的精神家園慧聚寺天后宮、光電產業園、昆山中環商業區、市政府廣場、昆山當代昆劇院、昆山杜克大學等。

選手一路感受跑出昆山高品質發展的階段性成果。

歷經兩小時後，全馬第一名選手衝刺終點線，蘇州蘭基勇以兩小時37分55秒奪下冠軍，隨後第二名衝刺終點是台北李智群，成績兩小時45分22秒；第三名抵達終點也是來自台北的陳秉豐，成績兩小時46分11秒。

跑出台灣選手最好成績的李智群，是第一次到大陸參加馬拉松賽，他透露今年雖然已經42歲，但10年前才開始練單車，跑馬拉松才6年。

義工身著原民服 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook

他說，「因為發現自己騎不贏、跑不贏，就決定戒菸練體能，沒想到愛上運動，也找回了健康和規律的生活習慣，從此有了新的人生。」

昆馬的兩岸參賽者更是臥虎藏龍，年紀最大的選手是77歲的楊玉正，從山東泗水趕到昆山參賽；還有來自台灣的凱渥名模林又立，已經完成了四大極地超級馬拉松—南極、戈壁、撒哈拉和阿他加馬沙漠的參賽紀錄，到大陸參加馬拉松則是人生的第一次經驗。

她說，馬拉松讓她的人生可以正向看待所有的負面挫折，所以她雖然跑得不快，但志在參加，追求進步。