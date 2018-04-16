智慧廣交會 客商關注度大增

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第123屆廣交會15日在廣州開幕。本屆廣交會上線優化後的廣交會展商展品查詢系統、改版後的廣交會官網和新版廣交會移動客戶端，以及廣交會電子地圖定位、智能參會助手等多項數字化功能應用，給不少客商帶來便利。

中新社報導，本屆廣交會還開設48個「信息驛站」現場信息服務點，驛站內提供電腦，為客商提供各類信息服務。在展館中，不少外商圍在「信息驛站」，使用驛站內提供的電腦查詢信息，或當場掃碼下載廣交會APP。驛站志願者表示，開館以來，「信息驛站」受到海外採購商圍堵，不少客商對改版後的廣交會官網和新版廣交會APP表示滿意。

最受客商關注的是展商展品查詢系統，約2.5萬家企業上傳超過17萬張參展產品圖片。據瞭解，展商展品查詢系統上線後，海內外客商對廣交會展商展品關注度明顯上升。

此外，廣交會大數據應用也在深入推進，目前已經初步建成廣交會數據整合分析應用平台，建立當屆客商關注度、現場服務等主題圖表，通過大數據看板形式直觀呈現相關數據的統計分析結果，全面展示廣交會各方面的情況。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，目前正在按計畫穩步推進智慧廣交會建設。智慧廣交會建設完成後，線上服務將涵蓋展客商會前、會中、會後的全過程，將全面提高廣交會辦會水平和服務質量，促使廣交會成為全天候的外貿促進平台。