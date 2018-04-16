廣交會平台服務更優化

2018-04-16 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在第123屆廣交會上，來自34個國家和地區的617家企業在進口展區內展示產品，其中來自21個「一帶一路」沿線國家和地區的382家企業參展，展位數626個。 （ 中新社） 分享 facebook 作為中國大陸外貿的風向球，第123屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕，釋放擴大進口、尋求外貿平衡發展的訊號。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，中方參展企業優化產品結構，積極開拓多元化市場。

中新社報導，徐兵表示，美國採購商已連續多屆參會超過1萬多名，是廣交會第二大採購商來源，中美貿易摩擦為本屆廣交會帶來不確定性。但中方參展企業已做好應對準備。

本屆廣交會將繼續分三期舉辦，展覽總面積為118.5萬平方公尺，展位總數60475個，境內外參展企業25171家。第一期舉辦時間為4月15日-19日，主要展出電子及家電、照明、車輛及配件、機械、五金工具、建材、化工、能源類產品；第二期舉辦時間為4月23日-27日，主要展出日用消費品、禮品、家居裝飾品類產品；第三期舉辦時間為5月1日-5日，主要展出紡織服裝、鞋、辦公箱包及休閑用品、醫藥及醫療保健、食品類產品。

「進口展共有來自34個國家和地區的617個企業參展，有12個國家和地區展團，烏克蘭、泰國和尼泊爾展團屬於首次亮相。」徐兵說，為提升進口展的品質，本屆廣交會通過邀請國外優質企業及特色產品參展、量身訂制貿易配對活動等方式促進進口，首次推出國際日化大健康產業集群，來自美國、法國、德國等國家的高端有機日化品牌企業參展。

俆兵還表示，今年恰逢改革開放40周年，我們將以高品質發展為導向，把廣交會打造成國際一流的「賣全球買全球」的全方位對外開放平台。本屆廣交會，大陸參展企業將有更多高技術、高附加值的產品參展，參展企業更新率達5%，同時還將增強知識產權保護理念，健全各環節預防機制。

廣交會不僅是中國大陸對外開放的窗口、縮影和標誌，也是大陸外貿發展史。創辦61年來，累計出口成交額超過1.2兆美元，占全大陸出口比重峰值超過50%，近年來每屆出口成交額約300億美元。