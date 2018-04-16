白雲機場2號航廈 千人模擬啟用

2018-04-16 02:31 聯合報 （中新社）



廣州白雲機場14日舉行2號航站樓啟用前的第四次綜合大演練，演練完全仿真進行，模擬航班34個，模擬旅客1000名，演練科目涵蓋2號航站樓正式啟用後的全流程。