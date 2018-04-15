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清查同性題材內容網民怒 人民日報：同性戀絕非精神疾病

2018-04-15 19:47中央社 台北15日電

中國大陸社群平台日前被要求清查涉黃、暴力、同性戀題材等內容後，引發許多網民不滿。中共黨媒人民日報今天發出網路評論，指同性戀絕非一種精神疾病，要尊重他人的性傾向。

微博13日晚間公告，根據網路安全法，展開為期3個月的網路內容集中清理行動，對象包括涉黃、宣揚血腥暴力、同性戀題材的漫畫及短影音內容。

這篇公告在4小時內被轉發6萬餘次，許多網民對此感到憤怒，認為微博不該粗暴的將同性戀與色情暴力一起清查。

在一篇名為「渣浪（對新浪微博的衊稱）你好，我是同性戀」的網友回應文章中，作者批評微博「在官方視角下，對同性戀的歧視已經可以如此理直氣壯了」、「在這個海峽對岸的同胞即將迎來同性婚姻合法化和第16屆同志遊行的時候，我們國家的社交軟體竟然還在『依法』封殺同性戀有關的資訊和帳號？」

人民日報官方微信公眾號「人民日報評論」15日登出評論文章，內容針對網民的批評作回應，同時也為微博的清查行動作出解釋。

文章先澄清說，世界衛生組織在1990年就正式將同性戀從疾病名冊中去除，中華精神科學會在2001年也將同性戀從精神疾病分類中刪除。「不歧視同性戀，並且保障其權益，更是現代社會的基本原則」。

文章說，「同性戀者在性傾向上是少數群體，保護少數人的權利，也是社會公平正義的必然」。

文章的後半則強調，網路上的內容如果涉黃涉暴、違法違規，「不管是哪種性傾向的內容，都應該堅決清理」。

文章還說，性傾向本身，「也不應該成為少數人嘩眾取寵的內容」。「如果在網路平台以各種方式博眼球，把性傾向當成了一個『賣點』，就會變成一種低俗、媚俗的表演」。

文章最後指出，「總之，同性戀者也是正常的公民，在主張權利的同時，也需要承擔自己的一份社會責任。」

同性戀同志遊行同性婚姻

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