滴滴出行比圍棋演算法複雜很多？ 聶衛平駁：何須阿法狗

2018-04-15 18:24 中央社 台北15日電



大陸圍棋界這週話題是滴滴出行。中國棋聖聶衛平說，圍棋演算法若比滴滴簡單，何須AlphaGo。妙得是，雙方叫陣之際，中國9段棋手柯潔的證件掉在網約車，滴滴算不出位置，找不到車與駕駛。

澎湃新聞報導，這場圍棋界與滴滴出行的演算法叫陣，源自去年11月，滴滴出行副總裁章文嵩在演講時提到，滴滴的演算法要考慮4萬3200步。圍棋格子只有19層棋局，最多361步，且都有確定性的解：是贏、是輸，還是平局。

章文嵩認為，滴滴所處理的問題複雜度，要比下圍棋、比谷歌人工智慧（AI）系統AlphaGo（阿法狗）面臨的問題要複雜100倍。

未料，這段演講影片近日又在大陸社群網站流傳，引發聶衛平的關注。

據報導，在江蘇姜堰觀戰世界女子圍棋擂台賽期間，聶衛平忍不住就滴滴的論點反問說：「我就問一句，圍棋有361個格子，你知道這其中變化量是多少嗎？」

聶衛平說，中國圍棋協會主席林建超在擔任共軍總參謀部辦公廳主任時，組織力量進行研究，得出結論是圍棋變化是10的808次方。「如果圍棋的演算法比滴滴都簡單，何須擁有巨大資金和技術支撐的AlphaGo團隊出馬，一個小學生就足夠研究透徹了！」

面對棋聖的反駁與網路上各種評論，章文嵩13日在社群網路回應說：「我是表達派單問題的複雜度，搜索空間是巨大的，並沒有對比滴滴演算法和AlphaGo演算法，實際上我們也使用增強學習演算法。」

章文嵩還說，滴滴派單問題是極為複雜的時空調度問題，一天完成2500萬以上訂單，每2秒的一次撮合完成幾百到上千的派單，一次撮合本身的計算複雜度非常高，可載客的車輛數和需求訂單數遠遠大於派單數，組合的空間非常大。

對此解釋，有網友指出，滴滴優化派單的問題複雜不代表演算法複雜，且得到精確解和近似解，近似的不同程度，在難度和複雜度上千差萬別。何況派單撮合不涉及路徑規劃，搜索空間不可能比圍棋大。

演算法尚無定論，又發生案外案。曾與AlphaGo對戰皆敗的中國職業9段棋手柯潔14日下午乘坐滴滴網約車，裝有護照與鑰匙的包包忘在車上，付款後卻聯繫不上司機。經反映後還是查不到車子，滴滴客服最後要他去報警。