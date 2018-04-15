「成績不是最好」陸學霸班另類男孩 哈佛全額獎學金錄取

2018-04-15 16:53 世界日報 中國新聞組╱北京15日電



成都外國語學校一名總成績「有點靠後」的學生黃瑞杰，近日陸續收到哈佛、史丹福、哥倫比亞等多所頂尖大學的獎學金錄取通知引起關注。不過，淡定的他說：自己並未把心思放在學習上，只是做了很多事情，尋找學習之外的意義。

華西都市報報導，黃瑞杰10日收到了哈佛大學每年近50萬人民幣的全額獎學金錄取通知。上個月，他還收到了哥倫比亞大學每年超過50萬人民幣的全額獎學金、史丹福大學每年40多萬人民幣獎學金錄取通知，以及科羅拉多學院等多所美國頂尖大學的錄取通知。

黃瑞杰的英語老師吳凱喜歡和學生一起討論世界時事政治，他談到黃瑞杰時表示，「黃瑞杰特別關注社會問題，每次都要花大量的時間去查資料，做準備。」

「他很喜歡英語，跟英語有關的活動一個都沒落下。」從各種英語比賽，到英語話劇、辯論賽，全國中學生英語能力競賽等等。吳凱還表示，「他(黃瑞杰)的學術不是最出眾，參加傳統高考可能進不了最頂尖的學校，但他與眾不同的是很獨立、真實，有世界情懷，思考問題很深。」

高三上學期，黃瑞杰被世界聯合學院（United World College）中國國家理事會選拔到波黑莫斯塔爾的分院學習國際文憑課程（IBDP）。

黃瑞杰說：「在這裡，可能你思考的不是期末考試考第幾名，而是能夠與什麼樣的人交流，怎麼去了解更多人的思想，怎麼去回饋社會。」

對於學習，黃瑞杰對自己的評價是偏應用型，「喜歡運用自己所學的知識」。

他感興趣方向是國際政治、國際援助與發展。黃瑞杰從高一起開始組織成外社團成員，去就近的成都SOS兒童村看望兒童，教孩子學英語、玩遊戲。每隔兩周去一次，堅持了兩年。

到波黑後，黃瑞杰依然是一名志願者。他和同學們一起到塞爾維亞一處難民聚集地，加入到當地志願者中。他還和義大利、巴西的同學發起了為難民籌款的鏈接，募集到5000歐元資金。他還一個人前往希臘，幫助當地孤兒，幫他們做晚飯。

回到學校後，他根據自己親身目睹的難民問題，寫成關於難民危機的影響、解決難民問題的論文。

據報導，黃瑞杰成長在一個普通的工薪家庭，「和優秀的孩子比起來，他很一般」。拿到哈佛錄取通知時，黃媽媽第一反應是不敢相信。她透露，「我們對孩子比較寬鬆，才讓他有時間和精力去做自己喜歡的事。」