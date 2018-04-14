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微博清理同性戀內容 陸同運人士：侵權卻引關注

2018-04-14 20:51中央社 台北14日電

大陸社群平台微博昨晚公告，最新管理行動針對涉黃、暴力、同性戀題材的內容清查。 示...
大陸社群平台微博昨晚公告，最新管理行動針對涉黃、暴力、同性戀題材的內容清查。 示意圖／Ingimage
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中國社群平台微博昨晚公告，將清理涉同性戀題材的內容。中國大陸同運人士孫文麟今天對中央社表示，此舉明顯侵犯同志權益，卻罕見引起大陸網路上對同志的關注，值得觀察。

孫文麟是中國大陸首名因登記同性婚姻遭拒，而狀告政府的男同志。雖然官司敗訴，卻讓他開始致力推動中國大陸同性婚姻立法。

對於微博宣布將清理同志內容，孫文麟14日接受中央社記者電話採訪時表示，這起事件明顯侵犯同志權益，但它對同志議題相關討論關注度的提升，影響也很大。

他說，以前從來沒見過寫同性戀的微信文章閱讀量能超過10萬，但在這次事件後，卻有文章達到了。

另外，新浪微博從昨晚開始出現「#我是同志我拒絕被清查#」的標籤，包括北京同志中心等公益團體的貼文都放上了這個標籤，表達立場。截至發稿，標籤閱讀次數已超過39.7萬。

孫文麟表示，就他的觀察，有些並沒有對身邊人出櫃的同志也參與這個標籤的討論，「也就是說，平時不說話的人也出來說話了。」

所以他認為，這種侵犯未必完全是件壞事，反而促使更多人關心同志權益。現在事件還在繼續發酵中，他會繼續觀察。

新浪微博13日晚間公告，根據網路安全法將展開為期3個月，針對違規漫畫、遊戲及短影音內容的集中清理行動。清查的對象包括涉黃、宣揚血腥暴力、同性戀題材的漫畫及短影音內容。

目前微博已清理違規內容5萬多條，關閉108個違規帳號。

另外，2009年創立的同志公益媒體「同志之聲」今天也在官方微博貼文表示，由於不可抗力原因，同志之聲微博編輯部將無限期暫停工作，這段期間不會在官微更新任何同志資訊。

同志同性婚姻

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