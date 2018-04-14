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浙大iCare App 防兒童沉迷手機

2018-04-14 16:25世界日報 中國新聞組／北京14日電

江大學研究人員近日研發出一種新軟件iCare，該軟件可透過手勢操作識別使用者是成...
江大學研究人員近日研發出一種新軟件iCare，該軟件可透過手勢操作識別使用者是成人還是兒童，從而幫助解決智能手機時代「熊孩子」沉迷手機的難題。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
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智能手機的普及和手機網遊的發展帶來育兒新難題。浙江大學研究人員近日研發出一種新軟件iCare，該軟件可透過手勢操作識別使用者是成人還是兒童，從而幫助解決智能手機時代「熊孩子」沉迷手機的難題。

新京報報導，浙江大學電氣工程學院智能系統安全實驗室徐文淵教授團隊近日和美國南卡羅來納大學合作，基於行為識別開發出新軟件iCare。iCare可透過操作手勢等細節，分辨出使用者是成人還是小孩。如檢測到是兒童在使用手機，它會用友好的方式，阻止兒童訪問零售商、電子郵件等應用程序以及兒童不宜網站。

徐文淵教授解釋，兒童手較小，手指觸碰點面積較一般成人小；其次，兒童因為手指長度短，往往會在較窄的屏幕範圍內接觸，並以較短的軌跡滑動；最後，與成年人相比，兒童與智能手機互動的靈巧性差一些。

據報導，為得到準確數據，實驗室找來17名3至11歲的兒童及14名20至59歲的成年人。所有參與者有兩個任務：輸入密碼解鎖手機和玩一款益智遊戲「2048」。

實驗中，iCare將記錄手指按壓的面積、手指施加的壓力和滑動長度等35個維度的度量數據。經測試，iCare在區分用戶是兒童還是成人的準確率達到84%；使用8次滑動數據來區分，判斷準確率可達到97%。

報導稱，該軟件目前還是一種基礎算法，並未被整合到手機操作系統。徐文淵說，軟件未來的研發方向是，提供一個類似於SDK（軟件開發工具包）的功能，遊戲廠商可以把它內嵌進去，提供API（應用程序編程）接口，就可以判斷用戶是大人還是小孩，至於判斷後做什麼操作，可以根據遊戲的需求分別設計。

浙江大學北京網路成癮

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