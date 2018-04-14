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廣東高校推鍛鍊App 日行萬步才達標

2018-04-14 16:20世界日報 中國新聞組／廣州14日電

為了讓學生走出宿舍，廣東外語外貿大學（簡稱廣外）體育部開發一套「課外鍛鍊管理系統」，4月初投入使用。透過這套系統，廣外對考核學生戶外運動提出新要求：每周鍛鍊需達標5次；每天達標標準為，當天步數要達1萬步以上，或當天在安裝有藍牙發射器的體育場館鍛鍊不少於40分鐘。沒完成者，將扣體育成績的10%。

廣州日報報導，上了兩年大學，廣外的學生郭平感覺反應能力不如以前，常常背疼胃痛，這都是晝夜顛倒、吃飯不規律導致的。廣外推出的「課外鍛鍊管理系統」所針對的就是郭平這類宅男群體。系統通過數據採集來完成對大一、大二學生課外運動的考核。學生一天的步數會上傳到後台統計，1萬步以上則當天達標。從4月2日到4月10日的統計情況來看，這套系統已經有1.1萬名用戶，單日訪問最高人數為0.9萬人，累計採訪用戶運動數據近12萬條。

除用步數作達標標準，學生當天在安裝有藍牙發射器的體育場館鍛鍊不少於40分鐘也可達標，廣外在體育館、籃球場、網球場等運動場所安裝簽到點。學生透過手機簽到後，40分鐘後再簽出，可以代替一天1萬步的要求，完成當天的考核。

據報導，為突破每周只上兩節體育課的局限，廣外2015年就開始嘗試將課外鍛鍊納入體育課程評價當中，當時要求學生每周鍛鍊3次，每次半小時以上，由各體育班將學生分成幾個小組，設小組長對課外體育鍛鍊進行考勤。這套辦法設立初期起到很大作用，但後期監管存在難度，有些學生一個學期都用一張截圖來糊弄，辦法開始失靈。於是廣外投入30萬元人民幣（約4.78萬美元）開發這套系統。

廣外體育系副主任丘樂威教授說，這套系統並非是要強迫學生去做戶外運動，而是要在校園形成熱愛運動的氛圍。

丘樂威說，讓一些愛運動的學生更熱愛運動，讓一些有興趣運動的同學願意開始花時間運動，「先影響一小部分同學，再由這部分同學影響更多的同學。未來我們也會聯合團委、學生會在校內把課外體育鍛鍊的氛圍營造起來，讓更多的同學走下網路、走出宿舍、走向操場。」

體育宿舍

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