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學費121萬！南開EMBA開天價

2018-04-14 16:16世界日報 中國新聞組／上海14日電

中國知名學府南開大學之前開設的EMBA項目，學費高達人民幣26萬元（約121萬台...
中國知名學府南開大學之前開設的EMBA項目，學費高達人民幣26萬元（約121萬台幣）。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影
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中國知名學府南開大學之前開設的EMBA項目，學費高達人民幣26萬元（約121萬台幣），去年6月，中央巡視辦要求教育部黨組嚴肅查處。近日，教育部黨組狠批校方「違規辦學問題突出」、「逐利傾向嚴重」，除了南開大學EMBA招生權遭取消，多名領導幹部受處分，副校長佟家棟更被免職。

澎湃新聞報導，教育部辦公廳日前下發通報，該通報顯示，2017年3月，中央第一巡視組進駐南開大學，就發現南開大學EMBA違規辦學問題突出。

該通報透露，透過調查核實，南開大學EMBA違規辦學問題嚴重。

一是違規與第三方合作辦學，存在利益輸送。2002年以來，南開大學與35家校外單位開展EMBA合作辦學，其中21家為中介機構。共返還合作單位8600餘萬元，返款金額巨大。

二是為收取高額學費，南開大學降低標準，在執行國家招生政策時打折扣，前置學歷審核不嚴。經對已獲南開大學碩士學位的2750名EMBA學員前置學歷進行復核，在2001年後取得前置學歷的1320人中，有225人的前置學歷未完成認證，其中113人的普通高等學校本專科學歷，在中國高等教育學生信息網未能通過查驗。

三是教學管理混亂，學位授予審核把關不嚴。比如「先上車後買票」，近50%學員正式錄取前就在EMBA班跟讀。

四是竭力掩蓋暴露的嚴重問題，致使矛盾堆積加劇。

五是財務管理不嚴，學費收取不規範，學費減免隨意，違規收支教育經費。此外，南開大學商學院還存在使用EMBA學費購買高檔酒水等違反中央八項規定精神的情況。

該通報顯示，為嚴明紀律，經教育部黨組批准，決定對相關責任單位和責任人進行嚴肅問責。包括撤銷南開大學EMBA招生權；南開大學黨委常委、副校長佟家棟被給予黨內嚴重警告、行政記過處分，黨委常委、副校長李靖被給予黨內警告、行政記過處分，佟家棟被免去黨委常委、副校長職務；南開大學原黨委副書記、紀委書記張式琪被進行誡勉談話。

據報導，南開大學多名工作人員證實，佟家棟已於去年11月前後被免職，商學院院長一職也於2017年11月換人，張玉利不再擔任院長。同時也證實EMBA招生權確實被撤銷。

EMBA教育部人民幣

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