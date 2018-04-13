黃智賢微博帳號被封 自嘆腹背受敵

2018-04-13 21:49 中央社 台北13日電



黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界 分享 facebook 台灣政論節目主持人黃智賢的微博帳號11日遭刪文封號。她昨天為此發文自嘆腹背受敵，「當你辛苦的在前線對抗台獨的時候，突然，從背後，你以為沒有敵人的地方，被人捅一刀。」

黃智賢今天接受中央社訪問時表示，她到現在不知道新浪微博為何要刪文封號，有可能是台獨支持者惡意檢舉，但很多支持者為此去抗議後，她的帳號已經在12日恢復，不過11日發的文章仍然看不到。

黃智賢並表示，她的臉書粉絲專頁時常因為遭到檢舉而被刪文、關閉，但在微博還是第一次遇到。

黃智賢11日在微博發表一篇關於中國大陸舉辦博鰲論壇的評論，對中國國家主席習近平在會中宣示要更改革開放多所肯定，「這樣的格局和氣魄，舉世領袖，沒有第二人。」

黃智賢並批評蔡英文總統「忙著把總統府變成民進黨競選總部」；陸委會「照例出來指天罵地」，質疑「出賣台灣和中華民族的，不正是你們？」

她最後以「博鰲論壇，身為中國人，歡喜。身為台灣人，傷心。」做結語。但此文在微博發出後沒多久，先是文章被刪除，然後連帳號也被封鎖。

為此，黃智賢昨天下午在微博發文自嘆，「什麼叫作腹背受敵呢？就是當你辛苦的在前線對抗台獨的時候，突然，從背後，你以為沒有敵人的地方，被人捅一刀。最歡欣鼓舞的，當是台獨吧！」

黃智賢發文後引來大批支持者按讚留言加油，他們痛批新浪胡亂刪文封號，並質疑是台獨、漢奸在背後搞鬼。

一名自稱也是做社交網站風險控管的支持者留言表示，像黃智賢這樣的人物照說是不可能被封號，這次應該是被微博新手誤封了，因為流入後台的算法，有些後台團隊根本看不見黃智賢的帳號，只顯示數字ID編碼。