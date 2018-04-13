中美貿易戰疑慮紓緩 港股仍小跌

2018-04-13 17:35 中央社 香港13日綜合外電報導



雖然亞股因中美貿易戰憂慮緩解而普遍反彈，港股今天以小跌作收，為一週震盪走勢劃下句點。

恆生指數下跌22.90點或0.07%，收30808.38點。

上海證券交易所綜合指數下跌21.11點或0.66%，收3159.05點；深圳綜合指數下跌5.89點或0.32%，收1834.38點。