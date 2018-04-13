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湖南奶奶教訓孫子打破頭 爺爺將她打死…

2018-04-13 14:28世界日報 北京13日電

3歲的小浩因直呼奶奶的名字被打破頭，爺爺看到後跟奶奶大打出手，最後釀成奶奶死亡的悲劇，爺爺因犯故意傷害罪被湖南茶陵縣法院判處4年有期徒刑。

瀟湘晨報報導，侯姓男子與李姓妻子帶著年僅3歲的孫子小浩生活。2017年11月23日，侯男在外幹完活，孫子小浩在廚房中玩耍時，頑皮朝在廚房外前坪用掃帚掃地的奶奶喊「美嬌、美嬌」。李婦聽見小浩叫自己的名字，用掃帚打小浩的頭部。

小浩被打後邊哭邊往外跑，跑到廳堂仍喊「美嬌、美嬌」。李婦又用掃帚打了小浩的頭，把孫子的頭當場被打破出血。

回到的家的侯男指責李婦，「育孩子也不要下這麼重的手，等他爸爸媽媽回來，看他們怎麼找麻煩」。

李婦聽完丈夫的話破口大罵，侯男上前抓住李婦的手，做勢要打她，然而李婦見狀，順手拿起一把鐮刀，朝著侯男頭部、手部砍了幾下。侯男當場頭部血流不止。侯男於是旁邊撿起一根長約1米，直徑約6厘米的杉木棍，猛打了兩下李婦，之後又一棍打在了李婦頭部。

李婦挨打後往屋外逃，只走了約20米就慢慢倒下去，「哼哼」幾聲後再無聲息。當救護車和民警趕到現場時，發現受害人李婦已無生命體徵，顱內出血而亡。

株洲炎陵縣法院審理認為，被告人侯男行為已構成故意傷害罪，但因其第一時間撥打急救電話並報警，依法可對其減輕處罰，最後判處有期徒刑四年。

傷害罪北京救護車

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