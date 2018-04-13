香港人笑不出來 微笑報告全球排名尾五

2018-04-13 14:28 世界日報 香港13日電



有市民反映，港人生活壓力大，即使在街上亦很少見到港人笑，「常常盯著手機面無表情」。神秘顧客協會昨公布最新2017/18年度服務業「全球微笑指數」結果，香港排名「尾五」。香港神秘顧客服務協會主席黃兆良表示，雖然比去年排「尾二」有進步，但仍不理想。

全球微笑報告排尾五 香港人笑唔出 歐新社 分享 facebook

綜合媒體報導，香港神秘顧客協會於去年，派出2000多名神秘顧客對全港30多個行業進行逾3萬次探訪和評分，並將數據遞交於瑞典組織。2017/18全球微笑指數總結共100萬條調查結果，包括50個國家或地區，就微笑、招呼語及附加推廣方面測量。結果顯示，微笑指數方面，英國得分94分，排名第一位；其次為希臘、波多黎各、俄羅斯；而排「包尾」為19分的巴基斯坦，全球微笑指數平均分為82。

電訊業微笑指數最高

據報導，香港此次在全球微笑指數中排名「尾五」，得分66分，比平均分少16分。黃兆良表示，香港去年在全球微笑指數中排名「尾二」，今次排名升至「尾五」，排名首次跳升是進步，惟仍是不理想。

在香港36個行業之中，微笑指數最高為電訊業，達79分，其次是銀行和美容業；得分最低則是運輸及交通服務，只有23分，其次是零食和中菜飲食業。黃兆良認為，電訊業微笑指數高分原因，估計是行業間競爭大，需提供優質服務才可留住顧客；而運輸及交通服務多年來微笑指數「包尾」，相信因部分司機是自雇工作，例如的士司機等，不如其他公司能提供微笑課程或提供友善措施令員工開心工作，從而增加微笑。

的士司機：收入少 很難笑

有的士司機工會坦言，公共交通工具司機「搵食艱難」，辛勤工作僅換來萬多元月薪。的士車行車主協會主席吳坤成表示，收入比以往減少、乘客要求增多等都是司機難以微笑待客的原因，「以前司機（每月）搵萬幾兩萬，十幾年後都係搵咁多，其實難搵食，都好唔開心」。他認為現時大多司機年紀較大，港府應提供培訓吸引年輕人入行。