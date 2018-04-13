親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

洋蔥賤價賣不完 教師務農怒：政府政策「腦性麻痺」！

MIT自駕車等級第幾？記者實測3趟 天氣熱電腦會秀逗

巴士挾持事件釀8死 杜特蒂向港人道歉

2018-04-13 11:17中央社 馬尼拉13日專電

菲律賓總統杜特蒂。歐新社
菲律賓總統杜特蒂。歐新社
分享
菲律賓總統杜特蒂昨天在香港向在地菲勞發表演說時，為2010年奪走8名香港人性命的馬尼拉巴士挾持事件，向香港政府及人民道歉。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）9日赴海南島出席博鰲亞洲論壇年會，10日晚上轉往香港進行工作訪問，今天凌晨返回家鄉納卯市（Davao）。

菲國媒體報導，杜特蒂12日在香港與菲僑見面時說，菲律賓一直沒有為2010年的巴士挾持事件正式道歉，「中國政府和中國人民等這個道歉很久了。」

杜特蒂說：「我以菲律賓總統的身分衷心向這裏的中國人正式道歉。我們就人道角度為事件說聲對不起，並保證它不會再發生。」

2010年8月23日，菲律賓一名被革職的警察在馬尼拉灣畔挾持觀光巴士，在與馬尼拉政府及警方談判破裂之後，殺害了車內8名香港觀光客，另有多人受傷，劫持者最後也被警方擊斃。

當時剛上任不久的總統艾奎諾三世拒絕道歉，香港特區政府對菲發布黑色旅遊警示，並暫停菲國外交及公務護照持有人14天免簽證訪港待遇，菲港關係陷入低潮。

事件發生時，馬尼拉市長是林斐洛（Alfredo Lim）。2014年4月22日，繼任的馬尼拉市長艾斯特拉達（Joseph Estrada）與總統府官員一同前往香港道歉，並送上一筆據信在2000萬港幣上下的慰問金。

4月23日，港方取消了對菲律賓的制裁。

香港菲律賓杜特蒂

相關新聞

父母雙亡他四年後才出生 原因竟是爺奶大作戰

2018-04-12 14:43

在台薪太低…研究：4成6台生願赴陸工作 港生僅2成8

2018-04-13 00:11

不砍樹改搞旅遊 西藏林芝結巴村富了

2018-04-13 04:28

打造南海「養殖航母」 首座深遠海智能漁場將出爐

2018-04-13 04:28

下周六廣州車站 台音樂人邱比巡演

2018-04-13 04:28

智能生態「冰箱」在家種有機蔬菜

2018-04-13 04:28

中俄雙子城 春季氣墊船通航

2018-04-13 04:28

內涵段子App下架…網友怒了 聚眾鳴笛「嗆」官方

2018-04-13 00:15

廣角鏡／龍門石窟 遊人如織

2018-04-13 00:07

影／直播遭強吻 香港女記者：身心疲憊

2018-04-12 19:06

影／港珠澳橋人工島難擋浪 林鄭挨轟

2018-04-12 17:53

手機藏這類色情影像 中留學生被澳洲驅逐出境

2018-04-12 15:55

「內涵段子」沒了 「段友」圍北京廣電總局示威

2018-04-12 15:51

唐家三少 6度稱霸中國「網路作家榜」

2018-04-12 15:45

杭州女員工請「姨媽假」被要求入廁「驗明正身」

2018-04-12 15:41

官方整改一波波 今日頭條爬得快跌得重

2018-04-12 14:25

捐精者須「忠黨愛國」 北京精子庫的要求惹議

2018-04-12 13:09

陸下架網媒搞笑App 百車聚廣電總局抗議

2018-04-12 12:42

不顧中共強烈反對 圓明園被劫青銅器高價拍出

2018-04-12 10:55

巴黎長途電動客車 中國製造

2018-04-12 03:58

中國十大豪宅 蘇州桃花源居首

2018-04-12 03:58

北斗衛星海外中心 突尼斯揭牌

2018-04-12 03:58

中國抗議無效 圓明園被劫青銅器在英高價拍出

2018-04-11 21:46

廣東一萬條中華鱘被毒死？ 專家：不可能

2018-04-11 19:27

好驚險！保母看跳舞入迷 陸9旬輪椅婦滑進湖

2018-04-11 18:36

女保險員遇「富豪」 上床還被偷拍

2018-04-11 18:15

影／香港石棺藏屍案開審 3嫌疑為3000萬港元害命

2018-04-11 17:34

拆屋紛爭！河南上百城管圍毆 8警變豬頭

2018-04-11 16:53

遲到4小時險被通緝 黃之鋒：「一如既往」到警署報到

2018-04-11 16:10

民主黨發起眾籌查UGL 梁振英發律師信：或涉誹謗

2018-04-11 15:58

「內涵段子」被關停 今日頭條CEO：產品走錯路責任在我

2018-04-11 15:12

心疼四散的圓明園寶物 強國人用這些手段阻擋拍賣

2018-04-11 11:00

濟南光伏路面運營百日 發電9萬千瓦時

2018-04-11 04:25

武漢青山大橋 主塔世界最高

2018-04-11 04:25

北京興延高速公路 白羊溝隧道貫通

2018-04-11 04:25

大陸鐵路實施新運行圖 增8對「復興號」

2018-04-11 04:25

陸推動社會信用管理 闖紅燈也扣分…

2018-04-11 00:13

獸父自殘逼姦女兒8年囚11年半 法官斥卑劣

2018-04-10 23:13

冒險運毒還賭債 港MVP足球小將判囚14年

2018-04-10 23:13
看更多

熱門文章

8歲愛上音樂老師 混血美女師生戀將修成正果！

2018-04-12 14:24

習近平上午完成海上大閱兵 中共官方晚間才宣布

2018-04-12 22:03

父母雙亡他四年後才出生 原因竟是爺奶大作戰

2018-04-12 14:43

愛的奇蹟！ 婦心跳停止30分因孫一句話被喚醒

2018-04-12 17:19

孫政才受審畫面曝光 低頭念稿認罪

2018-04-12 13:35

大媽廣場舞噪音令居民崩潰 警方出奇招成功化解

2018-04-12 14:52

孫政才當庭認罪 「我嚴重違紀違法」

2018-04-13 00:01

中共海軍1949年建軍13人起家 司令員巡島還得租漁船

2018-04-12 23:34

磁吸人才生到死全包 廈門60條、溫州24條惠台上桌

2018-04-12 00:28

中國為何有一條公路和一條腰帶？答案問騰訊

2018-04-12 11:50

中國9年3場海陸閱兵 凸顯權威出島鏈掌海權

2018-04-12 22:37

駁陰謀論 習近平：一帶一路是「陽謀」

2018-04-12 16:53

習近平南海大閱兵 共軍百架機艦萬人受閱

2018-04-12 19:58

不砍樹改搞旅遊 西藏林芝結巴村富了

2018-04-13 04:28

三亞外海軍事訓練結束 禁航提前撤銷

2018-04-12 17:57

「中國電力一姐」李小琳出席博鰲論壇 新身分曝光

2018-04-12 16:45

在台薪太低…研究：4成6台生願赴陸工作 港生僅2成8

2018-04-13 00:11

奧地利總統送別 首列中歐班列發車

2018-04-13 04:28

手機藏這類色情影像 中留學生被澳洲驅逐出境

2018-04-12 15:55

一帶一路變「一公路一腰帶」 騰訊AI翻譯出洋相

2018-04-12 16:41

「內涵段子」沒了 「段友」圍北京廣電總局示威

2018-04-12 15:51

大陸5月1日起 抗癌藥進口零關稅

2018-04-12 19:13

美前駐陸大使芮效儉：台旅法威脅一中政策

2018-04-13 00:12

影／直播遭強吻 香港女記者：身心疲憊

2018-04-12 19:06

誇張！陝婦半年沒回 新居住進4陌生人

2018-04-12 15:07

影／港珠澳橋人工島難擋浪 林鄭挨轟

2018-04-12 17:53

官方整改一波波 今日頭條爬得快跌得重

2018-04-12 14:25

厲害！這所杭州小學書法課 網紅保安教的

2018-04-12 15:11

唐家三少 6度稱霸中國「網路作家榜」

2018-04-12 15:45

離譜！為逃百萬稅款 濟南夫妻離婚換妻

2018-04-12 15:08

杭州女員工請「姨媽假」被要求入廁「驗明正身」

2018-04-12 15:41

陸下架網媒搞笑App 百車聚廣電總局抗議

2018-04-12 12:42

打造南海「養殖航母」 首座深遠海智能漁場將出爐

2018-04-13 04:28

內涵段子App下架…網友怒了 聚眾鳴笛「嗆」官方

2018-04-13 00:15

中共最大海上閱兵 萬餘官兵參演

2018-04-12 23:48

陸航空業擴大開放 荷航CEO讚：對市場利好

2018-04-13 04:28

智能生態「冰箱」在家種有機蔬菜

2018-04-13 04:28

陸優惠政策 專家憂心影視人才恐變代工

2018-04-12 17:04

港金管局干預匯市 13年首見

2018-04-13 00:41

韓正傳掌港澳工作協調小組 港議員：對港政策不會有重大改變

2018-04-12 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top