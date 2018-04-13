巴士挾持事件釀8死 杜特蒂向港人道歉

2018-04-13 11:17 中央社 馬尼拉13日專電



菲律賓總統杜特蒂。歐新社 分享 facebook 菲律賓總統杜特蒂昨天在香港向在地菲勞發表演說時，為2010年奪走8名香港人性命的馬尼拉巴士挾持事件，向香港政府及人民道歉。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）9日赴海南島出席博鰲亞洲論壇年會，10日晚上轉往香港進行工作訪問，今天凌晨返回家鄉納卯市（Davao）。

菲國媒體報導，杜特蒂12日在香港與菲僑見面時說，菲律賓一直沒有為2010年的巴士挾持事件正式道歉，「中國政府和中國人民等這個道歉很久了。」

杜特蒂說：「我以菲律賓總統的身分衷心向這裏的中國人正式道歉。我們就人道角度為事件說聲對不起，並保證它不會再發生。」

2010年8月23日，菲律賓一名被革職的警察在馬尼拉灣畔挾持觀光巴士，在與馬尼拉政府及警方談判破裂之後，殺害了車內8名香港觀光客，另有多人受傷，劫持者最後也被警方擊斃。

當時剛上任不久的總統艾奎諾三世拒絕道歉，香港特區政府對菲發布黑色旅遊警示，並暫停菲國外交及公務護照持有人14天免簽證訪港待遇，菲港關係陷入低潮。

事件發生時，馬尼拉市長是林斐洛（Alfredo Lim）。2014年4月22日，繼任的馬尼拉市長艾斯特拉達（Joseph Estrada）與總統府官員一同前往香港道歉，並送上一筆據信在2000萬港幣上下的慰問金。

4月23日，港方取消了對菲律賓的制裁。