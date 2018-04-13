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智能生態「冰箱」在家種有機蔬菜

2018-04-13 04:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

正值小麥春管時節，河北省用無人機對小麥進行噴藥作業，大幅提高作業效率。 新華社
正值小麥春管時節，河北省用無人機對小麥進行噴藥作業，大幅提高作業效率。 新華社
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中國推進農業現代化的步伐不斷加快，無人機、物聯網、大數據等前沿科技與農業的結合日益緊密，令這一傳統行業的面貌煥然一新。日前在京舉行的「第九屆中國國際現代農業博覽會」上，眾多企業紛紛展出最新農業科技成果。

新華社報導，「我們的一架植保無人機一天可以為400至500畝農田噴灑農藥，相當於40至50人一天的工作量」。成都天麒科技有限公司總經理助理文朋說。

作為一家2013年剛剛成立的科技企業，天麒科技研發的植保無人機作業範圍迄今已經覆蓋四川、雲南、貴州、安徽、黑龍江、新疆等農業大省，共計610多萬畝農田，服務於小麥、水稻、油菜、玉米等多種農作物，已申請或正在申請的技術專利超過100項。

文朋表示，農村人口老齡化、勞動力成本日益上升，土地流轉、農機補貼等農業政策加速農業規模化、機械化，中國農用航空作業佔耕地面積仍低於世界平均水準，這些都意味著植保無人機將擁有廣闊的發展前景。

在一台台形似冰箱的櫃子裡，綠色蔬菜在ＬＥＤ燈的照射下安靜生長，這是由深圳一家農業科技發展公司研發的ＬＥＤ生態種植櫃。

據該公司銷售經理強彩鳳介紹，這種生態種植櫃採用營養液無土栽培，還採用了一定的人工智能技術，實時監測櫃內環境數據，自動調節溫度、濕度、空氣流動，併為蔬菜補充營養液，最大限度地減少人工作業。

她說，「生態種植櫃可以培育50多種綠葉蔬菜，改變了農業離不開土地的傳統形態，讓城市居民足不出戶就可以吃上自己親手種植的無公害新鮮蔬菜」。

新疆物聯網深圳

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