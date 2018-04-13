打造南海「養殖航母」 首座深遠海智能漁場將出爐

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在海南省人民政府見證下，中國船舶重工集團、北大青鳥集團等6家企業於12日簽署合作框架協議，整合技術、裝備和資本優勢，在海南布局建設國內首個深遠海智能養殖漁場，打造南海深遠海「養殖航母」。

中新社報導，深遠海智能養殖漁場規劃建設在海南陵水自淨能力更強的深海遠洋，工作水深55米，可抗17級台風。每個漁場網箱裝備高75米，直徑120米，整個養殖水體為25萬立方米，相當於200個標準游泳池，僅網衣面積就等同於7個足球場，每個漁場每年成品魚產量6000噸，相當於500-600個傳統的近海深水網箱標準箱總產量。

海南省臨高海豐養殖發展有限公司將向湖北海洋工程裝備研究院有限公司下單，訂購三座深遠海漁智能養殖漁場裝備，用於發展海南省海洋漁業工業化、智能化、綠色化養殖。

深遠海「智能漁場」是目前中國自動化程度最高、養殖水體最大、養殖水域最深、養殖能力最強、使用年限最長的熱帶超大型半潛/坐底式深遠海智能養殖網箱，將填補國內超大型智能網箱養殖的空白。

深遠海「智能漁場」建成後將採用遠程遙控技術，在飼料投放、抗台下潛、魚群監控、死魚處理等方面均可由遠程遙控實現。漁場設計承建方為湖北海洋工程裝備研究院。