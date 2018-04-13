下周六廣州車站 台音樂人邱比巡演

台灣音樂人邱比將到廣州巡演，圖為「上下一方」巡迴演唱會昆明站現場。 圖／攝影者Noodles提供 分享 facebook 台灣獨立音樂人邱比目前正在大陸舉行「上下一方」巡迴演唱會，21日將巡演到廣州中央車站，「大陸的演唱場地更多、也有多種不同規格，作為一個正在起步的新人，能在這裡獲得漸進式的表演學習。」

他也表示，在演唱會期間，北京場的歌迷在他走下舞台時，十分有秩序讓出一條通道，讓他與團隊印象特別深刻。

邱比2013年至今已發16張網路專輯與3張實體專輯，是2015年中國蝦米音樂尋光計劃台灣唯一入選者，同時也入圍2017年第八屆台灣先鋒原創「金音獎」最佳現場演出與最佳電音單曲獎。

邱比認為，做音樂是一種精妙的藝術，「要時常想想音樂帶給自己的快樂」。他戲言，自己音樂風格的養成，來自於小時候聽媽媽講床邊故事，在故事開始前與結束後，自己都會主動配上一段即興口技。

他曾長期接觸美術、表演、文學等多種藝術類型，出版過科幻寓言長篇小說「最後安慰」，他指出，每一種藝術類型背後都有一套完整的技術系統、思維模式與勞動條件，當自己在跨領域學習的過程中，透過用不同的模組重新檢討手上的技藝，「心裡視野變得更寬廣。」

「上下一方」演唱會在大陸17個城市巡演，包括北京、西安、合肥、南京、蘇州、杭州、寧波、上海、成都、重慶、昆明、長沙、武漢、南昌、廣州、深圳和廈門。其中，廣州場將於21日晚在中央車站展演中心舉行。