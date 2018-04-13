不砍樹改搞旅遊 西藏林芝結巴村富了

2018-04-13 04:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



昔日西藏林芝的伐木村，如今已是生態旅遊示範村。遊客多了，藏香豬肉供不應求。村裡順勢辦起了藏香豬養殖基地，每年給村民分紅。 （新華社） 分享 facebook 素有「西藏江南」之稱的林芝，森林覆蓋率高達47.6%。過去，這裡的人們世代以砍伐林木貼補家用。縣財政收入也主要靠伐木。但2005年起，林芝政府下達禁伐令，保護這道重要的生態安全屏障，並倡導大力發展生態旅遊，十多年後，成果斐然。

新華社報導，可是，要放下伐木的斧頭，那時候很多人並不情願。當地村民也慌了神：真要轉去做旅遊，不但不懂經營，甚至連漢語都不太懂。

65歲的索朗班旦是這段歷史的見證人。他說，那時常常白天剛開過禁止砍樹的會，晚上就有人去偷伐，村民擔心禁伐減少收入。隨著發放公益林補助金、提高護林員工資等政策，加上農家樂和家庭旅館的示範效應，村民開始接受禁伐。

錯高鄉黨委書記旦增說，十幾年來，政府相繼投資2000多萬元，改造農牧民住房和鄉村基礎設施，還舉辦了農家樂餐飲、服務、衛生等方面的培訓，千方百計完善發展生態旅遊的基礎。這些舉措，讓村民們對做旅遊心裡有底。

看著以前伐木的同伴紛紛吃上了旅遊飯，西洛跟妻子合計：山上的樹再多，總有砍完的一天，伐木的路會越走越窄，還會害了子孫後代；而生態環境保護得越好，旅遊業的前景就越廣闊，路會越走越寬。

經過一番籌備，他們的家庭旅館開張了。頭兩年，住客少，年收入只有一兩萬元；可到了第三年，靠著口碑和回頭客，收入比以前伐木時還多。

「這條路算走對了，日子越來越富裕」。西洛笑著說，摩托車、拖拉機、8座長安車，啥都有了。

昔日的伐木村，如今已是生態旅遊示範村。結巴村已有農家樂40多戶，每戶每年旅遊收入不少。遊客多了，藏香豬肉供不應求。村裡順勢辦起了藏香豬養殖基地，每年給村民分紅。

發展生態旅遊讓結巴村的面貌煥然一新。索朗班旦感嘆：小時候村裡沒有馬路，夏天下雨就踩泥巴。現在，村裡通了柏油路，水泥路鋪到每家每戶門前；2005年住房改造後，全村120多戶全搬進了寬敞明亮的新居；村裡早就通了電和自來水，還覆蓋了網絡。

更讓他欣慰的是，村民不但環保意識提高了，精神面貌也改變了：以前村裡男的上山砍樹，回家就喝酒玩樂；現在是你追我趕做旅遊，爭相發展。