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北斗衛星海外中心 突尼斯揭牌

2018-04-12 03:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸北斗系統首個海外中心落成運行。10日突尼斯市北郊賈扎拉科技園內，阿拉伯信息通...
大陸北斗系統首個海外中心落成運行。10日突尼斯市北郊賈扎拉科技園內，阿拉伯信息通信技術組織秘書長穆罕默德·本·奧馬爾（前排左二）參觀中阿北斗中心。 新華社
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大陸北斗衛星導航系統首個海外中心—中阿北斗中心10日在突尼斯的阿拉伯信息通信技術組織總部舉行揭牌儀式。

新華社報導，中阿北斗中心位於首都突尼斯市北郊賈扎拉科技園內。中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其說，這一中心主要面向阿拉伯及非洲地區國家，集宣傳展示、應用演示、測試評估、教育培訓和聯合研究等功能於一體，是全面展示北斗衛星導航系統建設應用成果的窗口，也是推動國際交流與合作的平台。

冉承其指出，中方將與阿拉伯信息通信技術組織一道把首個海外北斗中心打造為示範工程，成為北斗系統共建共享的紐帶，推動技術創新。中心於11日至12日舉行首期衛星導航培訓班。

阿拉伯信息通信技術組織秘書長穆罕默德．本．奧馬爾指出，中阿北斗中心在阿拉伯地區乃至全球都具有獨特意義。他們將強化與中國在衛星導航領域的合作，利用這一先進技術推動地區技術進步和經濟發展。

突尼斯高等教育部負責科研事務的國務秘書阿米里．哈利勒說，北斗中心有助於為突尼斯等阿拉伯國家培養更多衛星導航系統人才，支撐數字經濟發展，利用相關技術平台，推廣衛星導航技術應用，實現互利共贏合作。

北斗衛星導航系統是中國自主建設、獨立運行的衛星導航系統。冉承其表示，北斗系統秉承「中國的北斗、世界的北斗」這一發展理念，將在全球建設更多北斗中心，歡迎各國參與北斗系統建設及應用。

尼斯非洲教育部

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