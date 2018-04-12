中國十大豪宅 蘇州桃花源居首

2018-04-12 03:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「融創．蘇州桃花源」 圖／融創地產集團 分享 facebook 大陸一線城市的房市因宏觀調控暫時低迷，但房地產業界權威機構11日在北京發布最新報告顯示，中國大陸目前的房地產市場上，豪宅價格仍堅挺，短期內未出現降價的豪宅項目；長期看，中國大陸的豪宅市場潛力巨大。

中新網報導，由世界企業家集團、世界地產研究院和「總裁」雜誌社聯合編製的2018年（第十五屆）「中國十大超級豪宅」昨天發布。蘇州的「融創．蘇州桃花源」、北京的「長安壹號」和南寧的「凱旋1號」名列前三。

報告調查覆蓋中國大陸所有高檔別墅和公寓樓盤。十強席位中，北京和上海各占兩家，廣州、深圳、蘇州、南寧、廈門、三亞各占一家。北、上、廣、深共占六席。

世界企業家集團董事會主席、諾貝爾經濟學獎得主羅伯特．孟代爾（Robert Mundell）認為，長期來看，投資中國大陸豪宅還會有不錯的回報，因為中國大陸富豪階層持續壯大，同時股市前景難辨，投資選擇相對有限，進一步增長對豪宅這種抗跌保值資產的需求。

世界企業家集團首席執行長、「總裁」雜誌社社長丁海森表示，2017年在全球100個城市豪宅價格統計中，廣州、北京、上海升幅名列前茅，尤其廣州以27%漲幅成為全球豪宅價格漲幅最大城市，上海和北京分別上漲9.2%和6.7%。除了政策影響，決定豪宅市場起伏的核心因素是供需關係。

數千萬人聚集的北京、上海，長期以來持續維持攀升的豪宅購買需求，深圳、蘇州、南京、杭州等城市相對緊缺的土地出讓使豪宅房源出現供不應求情況。

中國社科院城市發展與環境研究所原所長牛鳳瑞認為，高端住宅可提升中國大陸住房整體品質。未來幾年，豪宅市場的風向標還是得看中國大陸。