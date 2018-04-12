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貴州數博會 「中國天眼」將首亮相

2018-04-12 03:58聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

500米口徑的球面射電望遠鏡「中國天眼」（2017年8月9日攝）。 新華社
500米口徑的球面射電望遠鏡「中國天眼」（2017年8月9日攝）。 新華社
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「2018數博會專業展」將於5月26日至29日在貴州貴陽國際會議展覽中心舉辦，專業展將設置國際綜合館、數位應用館、前沿技術館、數位硬體館、國際雙創館、數位體驗館六大主題展館以及「一帶一路」國際合作夥伴展區。其中，將首次展示「中國天眼」的大數據處理超算能力和技術應用成果。

貴州官方微博貴州發布消息，截至目前，2018數博會專業展有近300家企業確定參展，其中，Google、Facebook首次確定參展。

數博會專業展主辦單位指出，「2018數博會專業展」總面積約6萬平方公尺，攤位面積預定已達87%。截至目前，有近300家確定參展，包括Google、Facebook、阿里巴巴、京東、騰訊、360、Rittal、華為、戴爾、浪潮、高通、華芯通、NTTdata、SAS、Oracle、貨車幫&運滿滿、科大訊飛、小i機器人、軟通動力、易鯨捷等等全球500強企業及國內外知名企業。與此同時，以色列、英國、俄羅斯、韓國以及台灣等國家和地區正在積極組織企業、展團參展2018數博會。

貴州數博會舉辦三年來，受大陸當局高度重視。2015貴陽國際大數產業博覽會暨全球大資料時代貴陽峰會舉辦期間，時任大陸國務院副總理馬凱出席峰會。

2016數博會主辦單位升格，由大陸國家發改委、貴州省政府共同主辦。全稱變為「2016中國大數據產業峰會暨中國電子商務創新發展峰會」，大陸總理李克強出席峰會開幕式並發表致辭。2017中國國際大數據產業博覽會，更吸引了大陸網路科技企業「BAT」李彥宏、馬雲、馬化騰三巨頭出席與會，暢談網路科技和人工智慧發展前景。

俄羅斯天眼國務院

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