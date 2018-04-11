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廣東一萬條中華鱘被毒死？ 專家：不可能

2018-04-11 19:27中央社 台北11日電

中國大陸廣東省河源市日前傳出一萬多尾養殖中華鱘遭毒死，但專家表示，中華鱘屬重點野生保護動物，不能隨意飼養，且生常周期慢、抗病力弱，死亡的應是鰉魚和鱘魚雜交產生的養殖魚種。

據報導，廣東省河源市和平縣浰源鎮山下村一處養魚戶，日前6個魚池的一萬多尾「中華鱘」一夜死光。巧合的是，去年4月15日，同一地點也發生類似投毒案，導致2萬多尾、5萬多斤「中華鱘」死亡。

對此，科技日報引述中國科學院水生生物研究所研究員劉煥章說，「不可能是中華鱘，（中國）國家一級重點野生保護動物是不允許私人自由養殖的」。

劉煥章推測認為，養殖戶死亡的「中華鱘」應該屬於雜交鱘，這是由鰉魚和鱘魚雜交產生的魚種，主要分布在裏海、黑海、波羅的海、白海等海域，生長速度快、抗病力強，被養殖戶廣泛養殖。

他解釋說，對養殖戶來說，「如果真是養殖中華鱘，實在划不來」。中華鱘成長周期慢，約需10年才能達到性成熟進入繁殖期。且市面上根本就沒有苗種可養育，抗病能力又弱，投入和時間成本太高了。

劉煥章指出，中華鱘性成熟晚，在每年秋季繁殖，繁殖過程對環境要求特別苛刻，目前進行人工繁殖的單位有長江水產研究所等，但規模不大，很多技術難點尚未突破，中華鱘的人工繁殖情況不太樂觀。

報導說，中華鱘很早就被定性為極度瀕危動物。中國水產科學研究院珠江水產研究所研究員李新輝表示，1980年代在珠江流域，還能看到中華鱘蹤跡，現在則看不到了。

他指出，1996年2月，在珠江流域武宣二塘江段的河道整治炸礁中，一尾體重約250公斤的中華鱘被炸死，標本現存於廣西水產研究所。1997年7月，西江梧州漁民誤捕一尾體重約230公斤的中華鱘，後被放生；2002年5月，西江梧州漁民誤捕一尾體重約5公斤的中華鱘，最後也被放生。

漁民

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