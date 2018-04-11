大陸鐵路實施新運行圖 增8對「復興號」

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



10日零時起，中國鐵路實行新的列車運行圖。旅客正走在月台列車旁。 中新社 分享 facebook 4月10日0時起，中國鐵路實施新的列車運行圖，全國「復興號」動車組日開行達114.5對，可通達23個直轄市、省會城市和自治區首府。

中新社報導，中國鐵路總公司有關部門負責人表示，鐵路新圖增加8對時速為350公里「復興號」動車組列車，其中北京南至上海虹橋1對、北京南至上海2對、北京南至杭州東3對、北京南至合肥南2對。北京至上海間通過壓縮停站，實現最快4小時18分可達，較調圖前壓縮6分鐘；北京至杭州、合肥間旅行時間較現在最快列車分別縮短36、20分鐘。

自2017年6月26日「復興號」動車組列車在京滬高鐵正式雙向首發，以其更大的容量、更高的舒適度和安全性深受國人好評。

2018年春運期間，「復興號」列車上座率達100%，並實現網絡訂餐、訂購沿途特產等服務，極大方便旅客出行。為此，鐵路部門此次「調圖」著重對「復興號」的運行數量進行提升。

除上述客運「調圖」外，鐵路部門對貨運方面，增加4條中歐班列，以更好地服務「一帶一路」國際物流需要；增加跨局大宗物資直達列車84列，保障關係國計民生的重點物資運輸。挖潛大秦、唐呼、瓦日等西煤東運、北煤南運主要貨運通道運輸能力，通過增開貨運列車220對，其中增開萬噸及以上貨運列車60列和優化樞紐分工等措施，實現貨運列車高效快捷的運輸組織，預計全年貨運發送量可增運2億噸。

鐵路總公司表示，此次優化調整列車運行圖，是該公司更好地滿足國人日益增長的出行和物流需要的具體行動。