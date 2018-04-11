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武漢青山大橋 主塔世界最高

2018-04-11 04:25聯合報 新華社

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武漢青山長江大橋南岸主塔十日成功封頂，南主塔高271.5米，刷新了已經施工完成的世界A型主塔高度紀錄。武漢青山長江大橋是武漢市第十一座長江大橋，預計2019年建成通車。

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