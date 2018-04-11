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北京興延高速公路 白羊溝隧道貫通

2018-04-11 04:25聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵建股份有限公司（簡稱中國鐵建）表示，該公司承建的北京興延高速公路關鍵控制性工程白羊溝隧道左線10日正式貫通，至此，興延高速公路建設進入全力衝刺階段，預計2018年底全線貫通。

中新社報導，興延高速公路是2019年世界園藝博覽會和2022年冬季奧運會的重點保障工程。南起西北六環雙橫立交，北至延慶京藏高速營城子立交收費站以北，全長42.2公里，途經昌平、延慶，設計為雙向四車道（預留遠期六車道條件），平原段設計時速100公里/小時，山區段設計時速80公里/小時。項目2015年底開工建設，計畫於2018年底建成。興延高速全線橋隧比高達64%，在設計上坡緩路直，受雨雪天氣影響較小，通車後可保證全天候服務，行車的舒適性和安全性大幅提高。

興延高速由中國鐵建聯合體作為社會出資人與北京市共同出資建設，是中國首例通過公開招標建設的高速公路PPP項目，由中國鐵建投資集團與北京市首都公路發展集團有限公司共同組建項目公司，負責項目的建設、運營、管理。

白羊溝隧道位於昌平區，分左右線，隧道左線全長3510米，右線全長3535米，合計掘進任務逾7公里，雙向4車道。目前，興延高速全線隧道工程已掘進28.65公里，完成掘進任務總長度的90%。興延高速在建設過程中高度重視新技術應用和環境保護，全線664萬方隧道棄渣分類使用利用率達100%。

北京市交通委員會相關負責人表示，興延高速建成通車後，將與延崇高速相接，形成北京西北方向第三高速通道，作為京津冀一體化路網格局的重要組成部分，為2019年世園會、2022年冬奧會提供交通保障，同時可有效緩解京藏、京新高速高峰時段擁堵現狀，疏解西北通道客貨運交通壓力，促進沿線地區的經濟和旅遊發展。

北京高速公路

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