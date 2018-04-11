濟南光伏路面運營百日 發電9萬千瓦時

2018-04-11 04:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸首個承載式光伏高速公路，在濟南建成通車，全長1080米。（12月28日攝）。 新華社 分享 facebook 齊魯交通發展集團表示，自2017年12月26日併網發電、28日正式通車以來，截至9日上午，位於中國東部城市濟南的高速公路光伏路面試驗段已累計發電9.602萬千瓦時。

新華社報導，據光伏路面設計者、同濟大學交通運輸工程學院教授張宏超介紹，這段位於濟南繞城高速南線的試驗段鋪設長度1080米，總鋪設面積5875平方米，總裝機峰值功率817.2千瓦，設計使用年限20年，是在高荷載高流量的複雜交通情況下，世界上首條以高速路面為載體、實現光伏發電的高速公路。

據齊魯交通發展集團董事長徐春福介紹，試驗段運行至今，日均通車4萬多輛，歷經春運車流高峰和特殊天氣，沒影響路用性能，體現良好的承載能力、抗滑性，光伏路面各項組件也體現出良好的耐久性。

光伏路面試驗段運營期間，經歷霧霾天、雪天、雨天等天氣，遭遇高壓電網斷電檢修、春節期間用電高峰等特殊情況，但整體發電能力依舊達到預期，截至目前累計發電104天，日均發電約923千瓦時。

據張宏超介紹，光伏路面與傳統瀝青路面不同，它由三層結構組成：第一層是抗壓耐滑的透光混凝土層，中間是薄如蟬翼的晶硅電池板，第三層是防水絕緣保護層，總厚度不超過3釐米。

目前，這段光伏路面已實現為高速公路路燈、電子情報板、融雪劑自動噴淋設施、隧道及收費站提供電力供應等功能，餘電上網。