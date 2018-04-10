南沙部署電戰設施 共軍：主權國家的權利

2018-04-10 20:01 中央社 北京10日電



南沙群島空照圖。（取自中國交建微信） 分享 facebook 美國偵查發現，中國在南沙島礁部署電子干擾設備。中國國防部發言人任國強今天對此宣稱，南沙群島是中國領土，中國在當地部署「必要國土防禦設施」是「主權國家的當然權利」。

中國國防部官網今天以任國強答記者問的形式，作上述表示。

任國強聲稱，南沙群島是中國領土。中國在南沙有關島礁駐軍和部署「必要國土防禦設施」，是「主權國家的當然權利」，有助於「維護國家的主權和安全」、「維護南海航行通道的自由暢通和安全」及「維護地區的和平穩定，「不針對任何國家」。

他又說，中國堅定走「和平發展道路」，奉行「防禦性國防政策」和「積極防禦的軍事戰略」，這是堅定不移的。

華爾街日報報導，商業衛星業者「數位全球」（Digital Globe）3月間拍攝的的照片顯示，南沙美濟礁上疑似部署了一套通訊干擾系統。

美國官員進一步指出，中國過去90天內在南沙永暑礁、美濟礁，部署可干擾通訊和雷達系統的設備，是中國「將南海軍事化的重要一步」。

報導指出，中國迅速將軍事設施部署南海島礁，顯示北京或許有能力控制重要貿易航道、防範其他南海主權聲索國插手，並干預美軍協防台灣的計畫，五角大廈對此深感憂慮。