親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獸父自殘逼姦女兒8年囚11年半 法官斥卑劣

2018-04-10 23:13世界日報 香港10日電

年貨車司機一晚飲酒後強姦12歲女兒，自此每一至兩周以自撼牆壁、砸、搥打自己等方法令女兒就範，女兒不想家庭破碎，啞忍八年至被告疑藏刀想向女兒男友報復才揭破惡行。蘋果日報報導，母親曾勸丈夫收手了事，三次聞女兒受辱仍未報警。被告向警方承認犯案，自言會召妓但覺妓女污穢。

據報導，父親早前承認九項強姦罪，法庭索閱精神和心理報告指他從前觀念扭曲，曾認為所作所為只是違法，道德上沒有錯。法官指女兒雖為被告求情，但他所為可恥及卑劣不堪，判監11年半。

案件昨在高等法院判刑。庭上透露女兒心理受創，每逢遇到外形像父親的人便心慌冒汗，身處家中亦覺不安全，缺乏自信，需接受治療。不過女兒仍為被告撰寫求情信，她稱難面對被告，但十分在意擁有這位爸爸，望法庭輕判，日後重過健康家庭生活。長子撰信指被告和藹可親，難以置信他犯案，惟望輕判。

高院暫委法官潘兆童指兒女雖然為被告求情，但法庭須向社會表明要杜絕這種極嚴重罪行。報導說，法官指女兒通常期望父愛，現年53歲的被告卻利用父親身分和權力，以女兒為洩欲工具，實在可恥；女兒長大後出國一年，以為可擺脫侵犯，惟被告續以自殘或傷人等手段脅迫，卑劣不堪。法官以18年監禁為量刑起點，因被告認罪免卻審訊而減至11年半。

案件始於2006年底，被告趁12歲女兒睡覺時從後緊抱撫摸，然後不顧長子睡在上格床強姦了女兒。報導稱，自此被告常趁妻子上夜班時強姦女兒或要求口交，以自撼牆壁、砸、搥打自己等方法令女兒就範，有時被告行事前會看色情片，有時邊看邊性交，曾叫女兒模仿片中姿勢。

報導指出，2014年底，20歲的女兒到澳洲工作假期前最後一次被姦。2016年1月她回港，數日內被告又提出性要求，但她抗拒。她重讀七年前受侵犯後寫下的日記，決定踢爆被告，被告激動地挾菜刀揚言自殺或殺人

香港年貨殺人

相關新聞

冒險運毒還賭債 港MVP足球小將判囚14年

2018-04-10 23:13

警長指港男非禮女子 涉強索萬港元私了

2018-04-10 23:09

影／土豪變型男 陳光標甩肉25公斤盼再來台

2018-04-10 17:47

英藝廊拍賣圓明園被劫青銅器 中國文物局強烈譴責

2018-04-10 16:16

1秒鐘刷臉安檢通關 中國62機場啟用

2018-04-10 16:04

安全至上？烏魯木齊搭地鐵 採實名制購票

2018-04-10 16:04

不聽勸 陸男堅持在義大利景區吃冰淇淋遭法辦

2018-04-10 15:31

「萌萌噠」文創品熱賣 陸故宮院長卻說其實他不懂

2018-04-10 15:16

音頻作家榜 馬東、蔡康永靠「說話」 吸金4300萬登頂

2018-04-10 14:33

香港租金太高 高盛逃離中環 轉進銅鑼灣

2018-04-10 14:33

上海設「一窗通」 企業開辦由22天縮短為5天

2018-04-10 12:18

陸62機場「人臉辨識」登機上路 朝「無紙通關」開發

2018-04-10 10:50

江蘇芝櫻鋪紅毯 色彩豔麗

2018-04-10 02:41

油菜花海 振興鄉村旅遊

2018-04-10 02:41

大連機車 獲天津地鐵訂單

2018-04-10 02:41

大陸全國鐵路列車新調整

2018-04-10 02:41

大陸62機場 1秒刷臉安檢

2018-04-10 02:41

海南2030 全島使用新能源車

2018-04-10 02:41

蘭州牛肉拉麵開課 洋學生拜師

2018-04-10 02:41

未來交通 大數據幫人開車

2018-04-10 02:41

節約勞動力成本 河北無人機授粉

2018-04-10 02:41

整頓媒體 今日頭條等4款App被下架

2018-04-10 00:49

中行招聘在陸台生 淡大陸研所所長李志強：有四個意涵

2018-04-09 22:54

香港一座大廈老電梯失控 直衝46樓頂2命危

2018-04-09 17:44

香港獨立屋變毒窟 種204萬美元大麻

2018-04-09 17:36

浙江打工仔大翻身 變奧地利總統經濟顧問

2018-04-09 16:54

鴨洲出頭天！變身香港第一個地質公園故事館

2018-04-09 16:05

湖南父逼考北大 女兒亂刀刺死他還叫好

2018-04-09 15:34

香港狂暴媽將兒子裸身綁廁所 當街抽巴掌

2018-04-09 15:33

香港逆子借錢遭拒 砍父丟在房等死

2018-04-09 15:33

涉研究生墜亡 武漢理工教授王攀被禁收研究生

2018-04-09 15:14

北大出示警告檔案 沈陽涉性侵 南大也要他辭職

2018-04-09 15:09

廣州拚萬輛純電動公交車 上路

2018-04-09 01:51

廣盛籃球隊 首次赴陸交流 首站廣東

2018-04-09 01:51

春天來了！川菜建SOP攻海外

2018-04-09 01:51

北京懷柔科學中心 2030年建成

2018-04-09 01:51

中國國際設計博物館開館

2018-04-09 01:51

陸清明假日 國內旅遊人數破億

2018-04-09 01:51

江蘇「春扒」作業 淮鹽豐收

2018-04-09 01:51
看更多

熱門文章

蕭習會╱會蕭萬長 習近平笑稱：兩岸前景一定是光明的

2018-04-10 10:07

最熟悉的台商！習近平熱情稱宣建生「建生兄」

2018-04-10 10:57

習近平博鰲談話：擴大市場准入、擴大進口

2018-04-10 11:13

殺人犯亡命天涯28年 假裝孤兒開飯店年入百萬

2018-04-10 15:07

習近平暗批川普：妄自尊大，只能碰壁

2018-04-10 11:35

為何選個漁村辦博鰲論壇？ 要從3人「一夜情」說起

2018-04-10 12:00

蕭習會今登場 我關注惠台31條

2018-04-10 00:49

辭紫光2董座首現身 趙偉國：投1000億美元造晶片

2018-04-10 13:35

市場分析：習近平不想與美國打大規模貿易戰

2018-04-10 13:35

就是要去日本玩 96歲老人：真出事把我丟海裡

2018-04-10 13:02

川普誇習 陸諷「戲演給誰看」

2018-04-10 00:49

蕭習會 習近平感念台企對大陸發展貢獻

2018-04-10 10:31

「蕭習會」今登場 回顧習近平在博鰲的涉台論述

2018-04-10 09:19

素顏騙很大！40歲婦人神化妝扮20歲少女 騙財3200萬

2018-04-10 16:12

習近平宣示大降關稅 放寬外資准入中國市場

2018-04-10 11:30

孫亞夫：美打台灣牌 台海將針鋒相對

2018-04-10 00:49

中共在南沙群島設雷達系統？ 陸強調捍衛國土

2018-04-10 18:53

習近平博鰲演說釋善意 投資人鬆口氣

2018-04-10 18:14

回應習近平 陳明通：盼大陸政治革新民主化

2018-04-10 16:37

馬雲：若中美經貿關係惡化 為美創造百萬就業承諾作廢

2018-04-10 13:36

女子跟著導航走爬到屋頂 被惡犬包圍報警求助

2018-04-10 16:07

人民日報：陸擴大開放措施 不適用違反WTO規則的國家

2018-04-10 14:07

陸手機出貨量年減27％ 拖累台股供應鏈

2018-04-10 00:08

不聽勸 陸男堅持在義大利景區吃冰淇淋遭法辦

2018-04-10 15:31

影／習近平博鰲致辭 大談開放暗嗆美國

2018-04-10 18:50

習近平宣示降進口車關稅 兩角度一次看懂

2018-04-10 13:44

整頓媒體 今日頭條等4款App被下架

2018-04-10 00:49

宣建生：習是個踏實、溫暖、念舊、記憶力過人的領導人

2018-04-10 17:37

習近平宣示擴大開放 官媒：不適用某些國家

2018-04-10 14:00

大陸62機場 1秒刷臉安檢

2018-04-10 02:41

王岐山北京見李顯龍

2018-04-10 00:49

7歲男童把玩校褲腰帶 用力扯小指竟斷一節

2018-04-10 15:00

一帶一路樞紐 「渝新歐」運全球

2018-04-10 02:41

江蘇地方換帥 四市長升書記

2018-04-10 00:25

陸62機場「人臉辨識」登機上路 朝「無紙通關」開發

2018-04-10 10:50

天眼又發威 陸通緝犯在張學友演唱會被抓

2018-04-10 18:16

蕭習會 習近平：兩岸前景一定很光明

2018-04-10 13:59

影／土豪變型男 陳光標甩肉25公斤盼再來台

2018-04-10 17:47

馬雲：中美貿易關係不好 將毀了千萬就業機會

2018-04-10 15:09

習博鰲講話 拆中美貿易戰引信

2018-04-10 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top