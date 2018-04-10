獸父自殘逼姦女兒8年囚11年半 法官斥卑劣

2018-04-10 23:13 世界日報 香港10日電



中年貨車司機一晚飲酒後強姦12歲女兒，自此每一至兩周以自撼牆壁、砸、搥打自己等方法令女兒就範，女兒不想家庭破碎，啞忍八年至被告疑藏刀想向女兒男友報復才揭破惡行。蘋果日報報導，母親曾勸丈夫收手了事，三次聞女兒受辱仍未報警。被告向警方承認犯案，自言會召妓但覺妓女污穢。

據報導，父親早前承認九項強姦罪，法庭索閱精神和心理報告指他從前觀念扭曲，曾認為所作所為只是違法，道德上沒有錯。法官指女兒雖為被告求情，但他所為可恥及卑劣不堪，判監11年半。

案件昨在高等法院判刑。庭上透露女兒心理受創，每逢遇到外形像父親的人便心慌冒汗，身處家中亦覺不安全，缺乏自信，需接受治療。不過女兒仍為被告撰寫求情信，她稱難面對被告，但十分在意擁有這位爸爸，望法庭輕判，日後重過健康家庭生活。長子撰信指被告和藹可親，難以置信他犯案，惟望輕判。

高院暫委法官潘兆童指兒女雖然為被告求情，但法庭須向社會表明要杜絕這種極嚴重罪行。報導說，法官指女兒通常期望父愛，現年53歲的被告卻利用父親身分和權力，以女兒為洩欲工具，實在可恥；女兒長大後出國一年，以為可擺脫侵犯，惟被告續以自殘或傷人等手段脅迫，卑劣不堪。法官以18年監禁為量刑起點，因被告認罪免卻審訊而減至11年半。

案件始於2006年底，被告趁12歲女兒睡覺時從後緊抱撫摸，然後不顧長子睡在上格床強姦了女兒。報導稱，自此被告常趁妻子上夜班時強姦女兒或要求口交，以自撼牆壁、砸、搥打自己等方法令女兒就範，有時被告行事前會看色情片，有時邊看邊性交，曾叫女兒模仿片中姿勢。

報導指出，2014年底，20歲的女兒到澳洲工作假期前最後一次被姦。2016年1月她回港，數日內被告又提出性要求，但她抗拒。她重讀七年前受侵犯後寫下的日記，決定踢爆被告，被告激動地挾菜刀揚言自殺或殺人。