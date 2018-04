警長指港男非禮女子 涉強索萬港元私了

2018-04-10 23:09 世界日報 香港新聞組/香港10日電



商業罪案調查科張姓警長涉在港鐵站內勒索涉嫌非禮的男乘客,要求對方付1萬港元以換取不被拘捕,警長否認勒索罪及盜竊罪昨受審。明報報導,男乘客供稱,張姓警長在太子港鐵站月台截停他,指他非禮一名穿黑色裙的女士,將他帶回警署途中威脅「將醜事張揚」,男乘客後來向張姓警長支付1萬港元後獲釋,惟返家後深感事件「似街頭騙案」,於是報案。

據報導,男乘客供稱,去年7月13日本打算到旺角看模型,但到達太子港鐵站時想起最近已買了不少模型,打算返家之際,張姓警長張偉基(49歲)突然從他背後出現,並指與另外兩名警員看到他在地鐵列車內非禮一名穿黑色裙的女子,該男乘客否認。張姓警長要求出示身分證,並詢問其個人資料,男乘客再次否認曾非禮,惟張姓警長拿出手銬,說:「這麼多人,你不想被上手銬吧,你乖乖跟我回警局。」

報導稱,男乘客隨張姓警長回警署,途中再解釋,惟張姓警長稱:「不必解釋,有什麼事同長官解釋啦。」又說:「這幾天哪裡都不用去,準備上庭啦,還會通知你公司和老闆,將這件醜事揚開去,到時你就沒前途了。」男乘客續稱,因張姓警長不接納他的解釋,遂改變其解釋方法,說:「當我有做好了,我向她say sorry(說對不起)」、「I am sorry to the girl, I am not intended to do it.(我向該女子道歉,我並非有意這樣做。)」但張姓警長不接納,男乘客再說:「阿sir,你當那麼多年差,你看得出我是好人啦。」

報導指出,男乘客作供至此,法官提醒他,由於其部分證供的內容或會構成妨礙司法公正,或觸犯防止賄賂條例,而控方未有向他發出豁免起訴書,着他考慮是否要回答主控的提問。男乘客一度指很混亂,需時思考如何回答,及後決定繼續作供。

該男乘客續稱,張姓警長之後稱要收取「罰款」才能放他走。男乘客跟隨張姓警長到太子道西的恒生銀行,提取1萬港元給張姓警長,其後張姓警長便讓他離去。男乘客返家後細想當時並沒細看張姓警長的警察委任證,深感「成件事好似街頭騙案」,於是報案。