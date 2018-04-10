警長指港男非禮女子 涉強索萬港元私了

2018-04-10 23:09 世界日報 香港新聞組／香港10日電



商業罪案調查科張姓警長涉在港鐵站內勒索涉嫌非禮的男乘客，要求對方付1萬港元以換取不被拘捕，警長否認勒索罪及盜竊罪昨受審。明報報導，男乘客供稱，張姓警長在太子港鐵站月台截停他，指他非禮一名穿黑色裙的女士，將他帶回警署途中威脅「將醜事張揚」，男乘客後來向張姓警長支付1萬港元後獲釋，惟返家後深感事件「似街頭騙案」，於是報案。

據報導，男乘客供稱，去年7月13日本打算到旺角看模型，但到達太子港鐵站時想起最近已買了不少模型，打算返家之際，張姓警長張偉基（49歲）突然從他背後出現，並指與另外兩名警員看到他在地鐵列車內非禮一名穿黑色裙的女子，該男乘客否認。張姓警長要求出示身分證，並詢問其個人資料，男乘客再次否認曾非禮，惟張姓警長拿出手銬，說：「這麼多人，你不想被上手銬吧，你乖乖跟我回警局。」

報導稱，男乘客隨張姓警長回警署，途中再解釋，惟張姓警長稱：「不必解釋，有什麼事同長官解釋啦。」又說：「這幾天哪裡都不用去，準備上庭啦，還會通知你公司和老闆，將這件醜事揚開去，到時你就沒前途了。」男乘客續稱，因張姓警長不接納他的解釋，遂改變其解釋方法，說：「當我有做好了，我向她say sorry（說對不起）」、「I am sorry to the girl, I am not intended to do it.（我向該女子道歉，我並非有意這樣做。）」但張姓警長不接納，男乘客再說：「阿sir，你當那麼多年差，你看得出我是好人啦。」

報導指出，男乘客作供至此，法官提醒他，由於其部分證供的內容或會構成妨礙司法公正，或觸犯防止賄賂條例，而控方未有向他發出豁免起訴書，着他考慮是否要回答主控的提問。男乘客一度指很混亂，需時思考如何回答，及後決定繼續作供。

該男乘客續稱，張姓警長之後稱要收取「罰款」才能放他走。男乘客跟隨張姓警長到太子道西的恒生銀行，提取1萬港元給張姓警長，其後張姓警長便讓他離去。男乘客返家後細想當時並沒細看張姓警長的警察委任證，深感「成件事好似街頭騙案」，於是報案。