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桂台美術家共繪18公尺長畫卷 為防城港市扶貧出力

2018-04-10 00:38聯合報 記者林宸誼╱即時報導

廣西與台灣兩地美術家，日前相聚廣西防城港市采風寫生，共同繪作18公尺長畫卷，並向防城港市特殊教育學校贈畫作，為當地扶貧事業貢獻力量。

廣西省台辦微信公眾號桂台之聲報導，「氣清景明 兩岸同根」廣西防城港台灣花蓮美術家聯誼交流活動開幕式，3日在防城港市文化藝術中心舉行。開幕式上，兩地美術家攜手共繪18公尺長畫卷，同彰友誼。期間，還舉辦了兩地美術家繪畫作品展，展出了防城港、花蓮兩地20多名美術家共100多幅精美畫作，為防城港市民帶來一場文化盛宴。

花蓮縣美術協會會長蔡震穎表示，防城港的城市建設和生態環境都很好，回去後將會把防城港介紹給更多台灣朋友。他希望明年能邀請防城港市藝術界的同道到花蓮縣，再次舉辦這類有意義的聯誼交流活動。

包括防城港市委統戰部、市外僑辦、市僑聯，3日聯合舉辦2018年「情系港城·共建僑鄉」僑界清明聯誼活動暨港澳臺僑人士助力脫貧攻堅行動。有來自美國、加拿大、越南等國家和地區的港澳台同胞、華人華僑、歸僑代表等180多人參加。

防城港市委常委、統戰部部長林霖表示，當前防城港正朝著著力營造「三大生態」、率先實現「兩個建成」的目標奮勇前進，要實現新目標，需要全市人民艱苦奮鬥，也需要港澳台同胞、海外僑胞和各界人士大力支持。

林霖希望廣大港澳台同胞、海外僑胞繼續為促進港澳繁榮穩定與祖國和平統一貢獻力量；充分發揮橋樑紐帶作用，更好地支持防城港發展；凝聚愛心力量，助力脫貧攻堅。

活動中，香港防城港市同鄉聯誼會、香港防城港市商會、澳門防城港市聯誼會港澳同胞為防城港市產業脫貧、貧困學生、邊境地區學校建設等捐資人民幣98萬元。

南寧台協副會長、勝華集團執行董事長林大為。桂台之聲
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防城港市委常委、統戰部部長林霖。桂台之聲
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桂台兩地美術家共繪18公尺長畫卷。防城港市新聞網
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