節約勞動力成本 河北無人機授粉

2018-04-10 02:41 聯合報 新華社



河北省泊頭市付村梨園內，工作人員操作無人機為梨花進行液體授粉。這一新技術的應用大幅提高了授粉效率，節約了勞動力成本。