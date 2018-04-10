親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

未來交通 大數據幫人開車

2018-04-10 02:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

無人駕駛、大數據、新能源新材料等內容，成為9日博鰲亞洲論壇「未來的交通」分論壇上的熱門話題。

當天，日本郵船株式會社董事長工藤泰三，Black Berry董事局行政主席、CEO程守宗，小鵬汽車董事長何小鵬，中國中車集團有限公司董事長劉化龍，威馬汽車技術有限公司創始人沈暉以及遠大科技集團董事長兼總裁張躍亮相分論壇，共話未來交通的發展。

中新社報導，劉化龍表示，目前中國中車已通過技術實現了軌道交通列車的全程自我管理以及遠程控制，並在上海以及亞洲一些國家應用了無人駕駛的列車。此外，在2022年北京冬奧會前投入使用的北京至張家口高速鐵路動車組，將體現出智能與智慧，動車組在人文設計、技術體現、自動管理等方面都有深刻變化。

在無人駕駛汽車方面，一直有著數據還是算法為王的爭論。沈暉認為，無人駕駛汽車是未來的發展方向，如若將數據積累足够，機器開車比人開車更為安全。

工藤泰三說，船舶需要定期檢測海洋風向和風力等方面的情況，迫切需要建立起大數據平台，以確保船舶的行駛安全。

此前，Black Berry與百度達成開發無人駕駛汽車軟件的合作。在程守宗看來，從環境經濟方面考慮，無人駕駛平台有明顯好處，數據表明無人駕駛可以減少人員傷亡。但是數據安全問題不可忽略，無人駕駛汽車數據如何應用、運作，需建立安全標準，在政策方面仍有探討空間。

張躍展示了其發明的新型蜂窩材料。他表示，能源效率是交通工具的核心，要提高能源效率，需要從減輕交通工具重量著手，從而減少對氣候變化的影響，提高人們的生活質量。

何小鵬、沈暉等人還就電動智能汽車量產、智能軟件、聯網安全及減少化石能源使用等方面進行了探討。

劉化龍在論壇上透露，中國中車預計到2020年左右，將推出可變軌距400公里時速高鐵列車，實現便捷跨境運輸，屆時600公里時速磁懸浮列車樣車也將下線。

列車北京上海

相關新聞

整頓媒體 今日頭條等4款App被下架

2018-04-10 00:49

江蘇芝櫻鋪紅毯 色彩豔麗

2018-04-10 02:41

油菜花海 振興鄉村旅遊

2018-04-10 02:41

大連機車 獲天津地鐵訂單

2018-04-10 02:41

大陸全國鐵路列車新調整

2018-04-10 02:41

大陸62機場 1秒刷臉安檢

2018-04-10 02:41

海南2030 全島使用新能源車

2018-04-10 02:41

蘭州牛肉拉麵開課 洋學生拜師

2018-04-10 02:41

節約勞動力成本 河北無人機授粉

2018-04-10 02:41

中行招聘在陸台生 淡大陸研所所長李志強：有四個意涵

2018-04-09 22:54

香港一座大廈老電梯失控 直衝46樓頂2命危

2018-04-09 17:44

香港獨立屋變毒窟 種204萬美元大麻

2018-04-09 17:36

浙江打工仔大翻身 變奧地利總統經濟顧問

2018-04-09 16:54

鴨洲出頭天！變身香港第一個地質公園故事館

2018-04-09 16:05

湖南父逼考北大 女兒亂刀刺死他還叫好

2018-04-09 15:34

香港狂暴媽將兒子裸身綁廁所 當街抽巴掌

2018-04-09 15:33

香港逆子借錢遭拒 砍父丟在房等死

2018-04-09 15:33

涉研究生墜亡 武漢理工教授王攀被禁收研究生

2018-04-09 15:14

北大出示警告檔案 沈陽涉性侵 南大也要他辭職

2018-04-09 15:09

廣州拚萬輛純電動公交車 上路

2018-04-09 01:51

廣盛籃球隊 首次赴陸交流 首站廣東

2018-04-09 01:51

春天來了！川菜建SOP攻海外

2018-04-09 01:51

北京懷柔科學中心 2030年建成

2018-04-09 01:51

中國國際設計博物館開館

2018-04-09 01:51

陸清明假日 國內旅遊人數破億

2018-04-09 01:51

江蘇「春扒」作業 淮鹽豐收

2018-04-09 01:51

兩岸微流行／清明假期 「紅色遊」正夯

2018-04-09 00:03

香港吊臂車側翻砸屋 路人相助枉死

2018-04-08 17:26

影／港警春季招募 佔中者也來報考

2018-04-08 17:21

中國米波雷達 讓匿蹤戰機無所遁形

2018-04-08 14:36

譚耀宗批港獨論：23條立法氛圍慢慢形成

2018-04-08 14:31

港千人聲援挺言論自由 戴耀廷：繼續做對的事

2018-04-08 14:30

涉MeToo疑雲 武漢理工教授遭禁收研究生

2018-04-08 14:22

兵馬俑在美遭斷指 「兇手」最高可能囚30年

2018-04-08 14:06

兩岸人物／阿里王堅 打造城市大腦

2018-04-08 00:08

兩岸人物／李斌建立共享交通帝國

2018-04-08 00:08

上海巡禮／上海的夜貓子經濟

2018-04-07 23:56

蓋房買到「豆腐磚」 一捏就碎

2018-04-07 21:13

大風颳倒6噸重銅像 「世界第一」秦始皇像臉摔扁

2018-04-07 21:13
看更多

熱門文章

解放軍中將：「武統」台灣宜速戰速決 不給美日調兵機會

2018-04-09 15:24

趙偉國請辭 大陸晶片產業「紫光模式」被終結

2018-04-09 14:41

女子街頭乞討 理由是「本人貌美如花不想上班」

2018-04-09 17:07

林毅夫：2025年大陸將躍高收入國家 僅次台韓

2018-04-09 12:13

菲律賓遣送78名台籍詐騙嫌犯 陸：高度讚賞

2018-04-09 18:34

日本前首相福田康夫：中國應吸取日本貿易戰的慘痛教訓

2018-04-09 15:45

寒冬已至？ 大陸第1季手機出貨量暴跌26%

2018-04-09 16:50

趙偉國辭紫光2董座 專家：陸半導體策略恐轉向

2018-04-09 17:35

廁所冒出兩米寬百歲大樹 快成西湖景點

2018-04-09 17:01

中國貿易戰的秘密武器是稀土

2018-04-09 22:20

金正恩才回國 陸公布禁向北韓出口軍事物項

2018-04-09 14:02

孫亞夫：美打台灣牌 中國將依情況針鋒相對

2018-04-09 11:57

併購狂人趙偉國 突辭中國紫光兩公司董座

2018-04-09 09:41

中國自主研製ARJ21-700客機 完成冰島大側風試飛

2018-04-09 14:34

美准台潛艦行銷證 陸國防部重申反對立場

2018-04-09 20:43

浙江打工仔大翻身 變奧地利總統經濟顧問

2018-04-09 16:54

黑莓CEO：自駕普及 能把大陸GDP總量升10%

2018-04-09 12:35

一天吃70個蛋清 杭州男大生健美奪冠

2018-04-09 15:45

香港租金太高 連高盛也吃不消

2018-04-09 16:32

中國禁向北韓出口 武器相關雙重用途產品

2018-04-09 13:17

螞蟻金服上市前換帥 馬雲：長江後浪推前浪

2018-04-09 11:22

蕭萬長今晚會劉結一 為「蕭習會」暖身

2018-04-09 14:14

中行招聘在陸台生 淡大陸研所所長李志強：有四個意涵

2018-04-09 22:54

上海民眾半夜下單買什麼？避孕套、電池熱銷

2018-04-09 15:14

別被騙了！陸專家：北斗地圖與北斗導航系統兩碼子事

2018-04-09 22:27

湖南父逼考北大 女兒亂刀刺死他還叫好

2018-04-09 15:34

香港一座大廈老電梯失控 直衝46樓頂2命危

2018-04-09 17:44

恆大進軍高科技 砸4,707億元攻航空能源

2018-04-09 11:43

「港獨說」風波 香港教育局長：戴耀廷去留由港大決定

2018-04-09 15:25

大陸女大學生學術崛起 理工男地位岌岌可危

2018-04-09 22:16

廣電總局又限娛 只許「小正大」不准比排場、拚明星

2018-04-09 15:09

國防安全研究院將掛牌 黃介正：需「六個兼顧」

2018-04-09 22:53

陸養老費率調降1個百分點延一年 企業負擔減輕逾2400億

2018-04-10 00:28

周小川將任博鰲亞洲論壇副理事長

2018-04-09 12:27

人口紅利不再 中國新一線城市開始搶人

2018-04-09 12:28

鴨洲出頭天！變身香港第一個地質公園故事館

2018-04-09 16:05

上海首家24h商店「星火日夜」 人情味50年不變

2018-04-09 15:17

中國62座機場 刷臉過安檢

2018-04-09 15:19

川普誇習 陸諷「戲演給誰看」

2018-04-10 00:49

香港狂暴媽將兒子裸身綁廁所 當街抽巴掌

2018-04-09 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top