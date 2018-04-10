未來交通 大數據幫人開車

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



無人駕駛、大數據、新能源新材料等內容，成為9日博鰲亞洲論壇「未來的交通」分論壇上的熱門話題。

當天，日本郵船株式會社董事長工藤泰三，Black Berry董事局行政主席、CEO程守宗，小鵬汽車董事長何小鵬，中國中車集團有限公司董事長劉化龍，威馬汽車技術有限公司創始人沈暉以及遠大科技集團董事長兼總裁張躍亮相分論壇，共話未來交通的發展。

中新社報導，劉化龍表示，目前中國中車已通過技術實現了軌道交通列車的全程自我管理以及遠程控制，並在上海以及亞洲一些國家應用了無人駕駛的列車。此外，在2022年北京冬奧會前投入使用的北京至張家口高速鐵路動車組，將體現出智能與智慧，動車組在人文設計、技術體現、自動管理等方面都有深刻變化。

在無人駕駛汽車方面，一直有著數據還是算法為王的爭論。沈暉認為，無人駕駛汽車是未來的發展方向，如若將數據積累足够，機器開車比人開車更為安全。

工藤泰三說，船舶需要定期檢測海洋風向和風力等方面的情況，迫切需要建立起大數據平台，以確保船舶的行駛安全。

此前，Black Berry與百度達成開發無人駕駛汽車軟件的合作。在程守宗看來，從環境經濟方面考慮，無人駕駛平台有明顯好處，數據表明無人駕駛可以減少人員傷亡。但是數據安全問題不可忽略，無人駕駛汽車數據如何應用、運作，需建立安全標準，在政策方面仍有探討空間。

張躍展示了其發明的新型蜂窩材料。他表示，能源效率是交通工具的核心，要提高能源效率，需要從減輕交通工具重量著手，從而減少對氣候變化的影響，提高人們的生活質量。

何小鵬、沈暉等人還就電動智能汽車量產、智能軟件、聯網安全及減少化石能源使用等方面進行了探討。

劉化龍在論壇上透露，中國中車預計到2020年左右，將推出可變軌距400公里時速高鐵列車，實現便捷跨境運輸，屆時600公里時速磁懸浮列車樣車也將下線。