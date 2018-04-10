海南2030 全島使用新能源車

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南省長沈曉明9日在博鰲論壇年會上透露，海南將於2030年前全島使用新能源汽車，為全球島嶼經濟體在推行綠色能源上做出海南貢獻。

中新社報導，沈曉明在出席博鰲亞洲論壇2018年年會「21世紀海上絲綢之路島嶼經濟」分論壇時表示，海南省政府最近正在對此密集研究。他同時給出「計畫表」：將先從政府機關用車開始，再覆蓋到公車、出租車等公用車輛，最後到私人汽車。

今年是海南建省30周年，沈曉明說，30年來海南從一個邊陲的海島發展成較現代化的經濟特區，海南是中國經濟奇跡的一個縮影，主要經濟指標實現了數十倍甚至百倍的增長。

但他坦言，當今世界經濟正發生深層次變化，海南和其他島嶼經濟體一樣，面臨內部市場狹小、人才缺乏，逆全球化浪潮、世界經濟不穩定性增加，以及能源資源安全、糧食安全等非傳統安全挑戰。因此如固步自封、坐島觀天只會在歷史的潮流中淹沒。

沈曉明說，過去30年海南的發展依靠改革和開放，今後30年的發展還要靠改革開放。他具體說，當前海南正圍繞打造「泛南海國際貿易和航運樞紐」，大力推進海南與「一帶一路」沿線國家和地區的空中、海上互聯互通，爭取二至三年內開通100條以上國際航線，拓展以海南島為基點的南海郵輪航線旅遊路線圖。

沈曉明表示，近年海南進入加快發展的上升通道，在國家航天、深海戰略中的優勢日益彰顯。圍繞航天科技、深遠海研究和南繁育種，未來海、陸、空的高新技術產業已基本形成。海南未來願與海絲沿線國家和地區一道整合資源，推動各個領域的務實合作，實現互利共贏。

他指出，當前氣候變化對島嶼經濟產生越來越嚴重的影響，海南正積極應對氣侯變化帶來的挑戰，始終堅持綠色、低碳發展，海南願與島嶼經濟體國家和地區加強合作，分享生態環保經驗。