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別被騙了！陸專家：北斗地圖與北斗導航系統兩碼子事

2018-04-09 22:27聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

大陸多家媒體近日報導稱，北斗地圖APP預計5月1日上線，其導航功能可精確到1公尺以內。有些媒體還以「別了，美國人的GPS！5月起，導航就用中國北斗」等標題。大陸中科院光電研究院研究員、北斗系統青年科學家徐穎對此表示，北斗地圖與北斗衛星導航系統，完全是兩碼子事，兩者是不同層次東西。

徐穎指出，北斗系統是一個衛星導航定位系統，跟GPS系統、GLONASS系統和Galileo系統等等是並列的全球衛星導航定位系統，一般都由衛星、地面站和使用者終端構成，這些系統負責提供位置資訊，主要指經度緯度和高度這樣的三維資訊。

而北斗地圖與百度和高德，甚至Google地圖等等，這些都屬於是地圖軟體，主要提供的是基於位置的增值服務，比如把位置顯示出來，規劃路徑，提供擁堵情況等等。

因此， 不存在北斗系統能取百度或者高德的說法，北斗系統也不能做出地圖。北斗地圖完全不等於北斗衛星導航系統，北斗衛星導航系統跟地圖之間也並沒有直接聯繫。

她指出，即使裝了北斗地圖APP也不定能用北斗系統定位。因手機到底採用哪個衛星導航系統做定位，主要取決於手機的硬體，手機中裝載哪個導航定位系統的晶片就能用哪個系統來定位，如果手機不具備支援北斗系統的硬體，下載哪個APP都無濟於事。

徐穎表示，希望外界不要被名字所迷惑，北斗兩個字不代表北斗衛星導航定位系統，地圖軟體到底好不好用主要取決於其它的因素，與北斗衛星導航定位系統之間並沒有直接關係。

北斗地圖APP與北斗系統沒直接關係。（取自觀察者網）
北斗地圖APP與北斗系統沒直接關係。（取自觀察者網）
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