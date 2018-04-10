蘭州牛肉拉麵開課 洋學生拜師

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在甘肅興隴蘭州牛肉拉麵職業培訓學校的實訓教室裡，6名來自哈薩克的青年正在揉麵、溜條、拉麵，一招一式，有模有樣。他們是特意來學習拉麵技藝的學員。

新華社報導，蘭州牛肉麵曾被商務部和中國飯店協會評為「中國十大麵條」之一。近年來，蘭州牛肉麵走產業化和品牌化之路，不僅在國內知名度不斷提高，牛肉麵館的經營者還將牛肉拉麵「拉」到日本、韓國、美國等多個國家。

一些外國友人也被吸引至中國，開啟了拜師學藝之路。可是拜師容易學藝難。單從拉麵製作工藝來說，從和麵到拉麵，從選材到煮湯，工序繁多、複雜，有一步做不好，牛肉拉麵就做不成。

為了讓外國學員更好地理解和學習拉麵製作技藝，培訓學校的老師想了很多辦法。有著40年從業經驗的老師趙新民，把工序細分為趴窩、倒水、醒麵、揉麵、溜條、搓麵劑等30個小步驟，一步一步教，一點一點學。這樣一來，許多外國學員很快就掌握了。

「我們不僅教學員怎麼做牛肉麵，還開設經營管理、創業等多個課程」。甘肅興隴蘭州牛肉拉麵職業培訓學校教務主任孫豔荷說，讓學員從選材到熬湯、從和麵到拉麵、從創業到管理，都能得到學校的培訓和支持，讓更多的國外友人，把蘭州牛肉拉麵「引出去」。

該培訓學校自2006年成立以來，累計培訓學員3萬多人，其中來自美國、加拿大、哈薩克等國的學員超過500人。

隨著「一帶一路」建設的推進，越來越多蘭州牛肉拉麵館走出國門，在英國、法國、吉爾吉斯、新加坡等國「落地生根」；越來越多的外國人，被蘭州牛肉拉麵文化吸引，通過拜師學藝，把這份中國美食帶到更多國家。