大陸62機場 1秒刷臉安檢

2018-04-10 02:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國科學院重慶綠色智能技術研究院承擔的中國科學院科技成果轉移轉化重點專項—「安檢人臉識別輔助驗證系統」近日順利通過專家組驗收，已覆蓋全國62家機場的557條安檢通道。

新華社報導，中科院重慶研究院表示，截至目前，該「安檢人臉識別輔助驗證系統」已在上海浦東、廣州白雲、重慶江北等全國62家機場的557條安檢通道進行了示範應用，在全國年吞吐量超過3000萬人次以上機場的覆蓋率達到80%，大大提高了機場安檢驗證的準確率和通行效率。

中科院重慶研究院智能安全技術研究中心主任石宇說，人臉識別輔助驗證系統是一款精準高效的人證比對智能終端，通過讀取身分證登記照與現場持證人員的臉部進行比對驗證，判斷是否為本人。系統功能包括人臉驗證、證件過期提醒、後台數據管理、歷史查詢及導出等。該系統識別率點99%，驗證速度點1秒。

安檢口人臉識別驗證只是第一步，科研團隊正在開發「無紙通關」、「智能機場」相關技術和設備。今後，旅客乘坐飛機不再用登機牌，通過人臉識別系統，在第一次進入預安檢口出示身分證進行身分驗證後，其他需要身分驗證的環節都不再需要出示身分證，通過前後端數據關聯，旅客「刷臉」就能自動通關。

石宇介紹，二代產品「全流程無紙化人臉識別通關系統」預計5月在長沙新機場試點，6月在陜西榆林機場使用。