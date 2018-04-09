香港一座大廈老電梯失控 直衝46樓頂2命危

2018-04-09 17:44 世界日報 香港新聞組／香港9日電



荃灣海灣花園2座昨日發生罕見電梯意外，一對夫婦昨下午4時許搭乘電梯期間，突然失控急速上升，直衝46樓頂樓始停下，兩人受傷送院時清醒，但其後情況轉為危殆，據知傷及頸椎。翻查資料得知，涉事屋苑另一座大廈4年前亦曾發生同類意外。

4年前發生同類意外

明報報導，機電工程署表示，閉路電視紀錄顯示，當時有3名乘客從大廈地下乘坐電梯，其中一名乘客到達指定樓層後離開電梯，隨後電梯上升至井道頂部才停下，電梯內兩名同為32歲的乘客受傷。

涉事電梯頂懷疑因衝力過大而損，電梯門打開，玻璃裝飾疑似因撞擊而粉碎，碎片散落一地，電梯牆壁有血漬。據報導，海灣花園2座共有3部電梯，編號分別為4號、5號及6號，承辦商為通力電梯，4號早前曾因維修翻新，封閉數個月；5號電梯則正在翻新；涉事電梯則為6號，原計畫稍後才進行翻新工程。

機電工程署表示，初步調查顯示電梯懸吊纜索完好，正調查事故成因。報導說，職業訓練局電機業首席教導員黃啟漢表示，電梯突然加速向上升的意外較為罕見，他解釋電梯由懸吊纜索連繫機箱及平衡用的錘砣，而錘砣一般較機箱重，估計這次意外是制動系統（控制系統）未有煞停機箱，故上升並撞上井道頂部始停下，機箱天花及牆身或有物件跌落以致乘客受傷。

另據蘋果日報報導，居民陳小姐憶述事發時聽到涉事電梯「頻傳怪聲，但沒有訊號」。她表示，大廈的電梯已經使用20年以上，不時發生故障，但未及這次事件嚴重，她續指涉事電梯「平日搭都有怪聲，掣有時掣會熄晒，要再過」，質疑電梯承建商在維修方面不負責任。