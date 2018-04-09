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鴨洲出頭天！變身香港第一個地質公園故事館

2018-04-09 16:05世界日報 香港新聞組／香港9日電

香港第一個加入歷史元素的地質公園故事館，昨天在鴨洲開幕，展示罕有地質及昔日村民生活狀。明報報導，9月可望有一條「街渡」航線投入服務，逢周六、日來往馬料水公眾碼頭及鴨洲。下周日（15日）起逢周日及公眾假期，至少由兩名村民組成的導賞團在島上率先迎接登島的市民及旅客，免費提供導賞服務。

蘋果日報報導，提起鴨洲，遠遠不如鴨洲般聞名。從前，要到這個小島嶼並不容易，因為沒有公共交通工具，要先到沙頭角，再轉乘「街渡」才能入內。鴨洲故事館前身是鴨洲漁民子弟學校，曾有逾百個學生，全盛時期島上有1000居民。但因鴨洲地形不利漁業，居民紛紛尋求出路，1960年代陸續移民英國，逐漸成為凋零小島。現時，只有三名村民長居島上，人稱「長老」的陳秀冬現年90歲，見人劈頭就說「以前的人只知道鴨洲，沒人知道鴨洲，後來知道的人才慢慢變多了」，問他為何選擇留了下來，長老說：「長於斯，死於斯。」

由鴨洲社區、香港地質公園、獅子會自然基金共同管理的鴨洲故事館，花了近兩年時間就該島的文化及歷史進行調查和文獻研究。香港地質公園的主管楊家明表示，在整理過程中，得到很多鴨洲村民的熱心幫助，「找到好多連鴨洲人都不知道的歷史」。比起當地的地質面貌，例如在港罕見的褐紅色沉積岩「角礫岩」、海蝕拱「鴨眼」，在遠處觀看像伏在海上的鴨子，令楊家明感受最深刻的，還是社區歷史，「最特別的是嫁娶時會唱一種叫『嘆歌』的歌謠」。

然而鴨洲社群一直沒有失散過，移民英國的人，幾乎每年都會回來一次。村代表兼導賞員的陳啟昇說，故事館的建成，也可以讓鴨洲下一代更關注這個地方的歷史。

明報報導，楊家明表示，籌備故事館的過程很奇妙，最初漁護署得知村民籌辦故事館，漁護署為村民進行口述歷史，惟年代久遠，不少村民表示已記不起往事，後來得知旅行家朱維德（朱翁）於50年代曾登島遊覽及拍攝了一輯生活相片，漁護署遂向村民展示該批相片，勾起他們的回憶，令故事館內容更詳盡。該署下一步會訪問60名村民，整理資料後再決定如何運用。

陳啟昇表示，約20多名村民早前受漁護署訓練，變身鴨洲導賞員，由下周日（15日）開始在島上輪流當值，每日2人，向登島市民分享小島歷史。如時間容許，導賞員亦可帶領市民暢遊小島地質景點，例如著名的海蝕拱「鴨眼」，以及斷裂帶「鴨頸」等。

香港移民英國

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